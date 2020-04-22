PPSEAWA響應地球日 發起和平植樹活動

今（22）日是地球日50週年，也是巴黎氣候協議正式生效的第一年。2020地球日以「氣候行動」（Climate Action）為主軸，強調應採取減少食物碳足跡、綠色城市、減廢等作為來幫助地球。在台灣則以「全面行動」做為年度主題，並邀請各界參與綠色生活。向來對於生態環境、綠色永續等議題關注的泛太平洋暨東南亞婦女協會（PPSEAWA）也熱情響應。

世界地球日自2017年起在全球募集「30億個綠行動」，台灣地球日也在同年發起「台灣百萬綠行動」。泛太平洋暨東南亞婦女協會（PPSEAWA）甫於去（2019）年6月23日舉辦第27屆國際年會時，企圖透過「和平植樹活動」傳達愛地球的和平理念。

泛太平洋暨東南亞婦女協會（PPSEAWA）中華民國分會名譽理事長 陳淑珠表示新冠肺炎疫情嚴峻，氣候變遷對環境的衝擊日益嚴重，透過植樹的環保行動可提升碳吸存、加強水源與空氣淨化。她高興的說：「和平植樹活動」意義非凡，樹苗生長情況良好，象徵永續環境愛護地球，對於增進世界和平、友誼及環保上之貢獻，影響深遠！」

泛太平洋暨東南亞婦女協會（PPSEAWA）中華民國分會新任理事長 陳曼君亦表示，去年6月26日舉辦「和平植樹活動」的樹苗由行政院農業委員會林業試驗所遴選本土性、耐逆境的中型喬木—紅楠幼苗；地點由台北市政府路燈管理處提供環境優美的青年公園坡地。

並偕同PPSEAWA國際總會及會員國理事長暨各國代表們，共同於萬華青年公園植樹，栽種八棵代表和平、環保永續及象徵友誼的台灣原生種紅楠樹幼苗，共同見證中華民國台灣在重視國土保育、並以聯合國永續發展目標為己任，努力使人類和自然生態達成共存共榮的正循環，以世界的公民身分為地球營造良好生活環境盡一己之力。