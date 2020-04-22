餐飲業突圍 王品全品牌外送

新冠疫情未解，餐飲拚活路。台灣各大餐飲業包括王品、漢來美食、瓦城、六角等均推出創新策略，王品昨（21）日宣布，旗下17個品牌與UberEats合作，力推外送，這是王品創立26年來首度改變銷售策略，以數位銷售擴張版圖。

王品首波外送服務全台共有155家店加入，這項服務已於4月17日上線，下一波預期全集團共280家店加入，提供353種菜色，另外也會增加93項各品牌主廚專案研發的隱藏版菜色，每款菜色價格帶落在64元至400元。

據了解，王品與Uber Eats合作，也創下在台單一餐飲集團最多門店投入、一次上架最多菜色的新紀錄，王品執行長李森斌表示，王品目標是打造台灣外送第一品牌，預估未來外送營收占比達集團總營收15%。

不畏疫情衝擊，李森斌強調，今年展店和推新品牌計畫持續推進，新品牌「薈麵點」預計5月初營運，未來還會有新品牌誕生。

不少餐飲業者與外送平台合作，漢來美食更設立臨街專櫃，方便顧客以「得來速」方式拿取餐盒。六角號也召旗下九大品牌發放價值4.5億元「振興省錢券」；瓦城則4月推出商圈限定「信義區專屬點來速」服務。

漢來美食表示，旗下餐廳推出便當、合菜、冷凍熟食外賣，原本預計年底上市的乾拌麵也趕工研發，可望6月前全面舖貨上架。漢來美食並以最快的速度開發各種外帶、外賣的即食商品，且積極開拓電商及實體銷售通路，預計5月陸續上架。

六角號召旗下以日出茶太為首的九大品牌，共超過100家門市，共同推出「振興省錢券」，預計發出50萬份，優惠活動到5月31日止，消費者可透過App免費下載電子優惠券。六角每月將提供45張優惠折扣券。

瓦城3月起積極布局外送、外帶市場，擴大銷售管道。集團旗下與外送平台合作門店有92家，4月並新增非常泰、YABI KITCHEN與新品牌月月ThaiBBQ。此外，特定商圈還推出點來速服務，凡消費滿額，並於半徑1公里內訂購，就享直送到府服務。