佐登妮絲捐百萬護膚產品 向醫護人員說感謝

「佐登妮絲向醫護人員說感謝！」佐登妮絲執行長陳佳琦今(21)日代表集團捐出百萬美容護膚產品給台中榮總醫院醫護人員，希望在防疫期間守護醫護人員的健康，也為他們注入小確幸。

隨著節氣進入立夏，氣溫越來越高，長時間配戴口罩的醫護人員，悶熱加上反覆摩擦，衍生許多皮膚問題。陳佳琦說，美肌照護是佐登妮絲的專業，為了感謝防疫人員辛勞，捐贈百萬護膚產品給台中榮總，進一步照顧醫護人員口罩下的皮膚。

陳佳琦表示，新冠病毒疫情蔓延至今已近半年，口罩下的皮膚真的是悶壞了，近期前往美容護膚的民眾，多半是因為不通風的悶熱，導致皮膚產生發炎、痘痘、痤瘡與粉刺。

陳佳琦建議，需要長時間配戴口罩的人，可用乾淨紗布、衛生紙墊在口罩內部，減少因為摩擦引起的皮膚炎，而含有茶樹配方的保養品，也能抑制活躍的痤瘡桿菌改善肌膚問題。

但如果發炎情況反覆發生不見好轉，還是要請專業皮膚科醫師診斷，才能治標又治本。

佐登妮絲與台中榮總長期攜手，在教育訓練、醫療合作、研究發展等方面緊密結合。這次透過捐贈茶樹K痘精華、柚見快樂精油各500組，守護細嫩皮膚同時平穩煩躁身心，在防疫期間為醫護人員注入小確幸。

陳佳琦說，茶樹K痘精華能溫和抗菌，調控皮脂分泌、維持肌膚乾爽；柚見快樂精油，可滴入熱水泡澡，或使用擴香儀將味道散至各角落，彷彿置身果園，使身心放鬆愉悅。

另外，隨著國內疫情逐漸趨緩，為了同慶防疫有成，佐登妮絲從即日起舉辦「期待見到零，期待見到您」活動，全通路特定商品第二件只要0元。

同時，美容SPA門市採取封館預約服務，全館空間定時以稀釋漂白水或酒精消毒地板，並使用特調精油噴霧保護雙手潔淨，謹慎而暖心的滿足消費者的皮膚需求。