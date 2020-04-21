晟德轉投資東曜 生物學名藥TAB008三期臨床達標
晟德（4123）轉投資公司東曜藥業（HKG：1875）今（21）日宣布旗下重磅生物學名藥TAB008的第三期臨床試驗達到主要終點，顯示接受TAB008與原廠藥Avastin（學名Bevacizumab；貝伐珠單抗）治療的兩組病患其客觀緩解率（ORR）達到等效標準。後續東曜將積極推進中國藥證申請，爭取成為首批取證藥廠，未來並擬以「朴欣汀（Pusintin）」為商品名稱進行推廣，運用先發優勢與量產能力撼動中國市場。
Avastin為抗VEGF（血管內皮生長因子）單株抗體，是羅氏藥廠三大核心抗腫瘤藥物之一，2019年全球銷售額超過70億美金，為全球前十大銷售藥物，可廣泛用於多種腫瘤之治療，目前中國則核准於2種腫瘤（非鱗狀非小細胞肺癌、轉移性大腸直腸癌）之治療。依據市場分析機構Frost & Sullivan數據，2018年Avastin中國銷售額為32億人民幣，年增近1倍，隨生物學名藥進入市場以及適應症擴張，預計2024年相關貝伐珠單抗藥品的銷售額可望跳升至142億人民幣，其中生物學名藥貢獻超過一半達72億人民幣。目前TAB008開發進度於中國位居前位，而東曜16,000升生物藥的設計產能，加上其灌注-批式混合技術帶來的成本優勢，以及紮根市場多年的銷售團隊，將有助東曜深度佈局中國潛力巨大的醫藥市場。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言