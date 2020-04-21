晟德轉投資東曜 生物學名藥TAB008三期臨床達標

新冠肺炎疫情持續延燒，疑似「違法解雇」現象開始浮現。勞團2020工鬥今日前往勞動部陳抗，指出富豐國際食品公司趁疫情期間，以景氣低迷業務緊縮為由，資遣七名員工，其中還有兩名有孕在身，且公司資遣的同時竟還展開徵才。

2020-04-21 14:43