聯手農委會 王令麟購百萬珍珠芭樂贈北區三醫院
東森集團為體恤前線的醫護人員、支持台灣農產，東森購物首度舉辦「會員守護日」特別活動，提撥100萬元作為公益金，與行政院農委會聯手，選購2,500箱、約7.5萬顆高雄燕巢新鮮珍珠芭樂贈予新北市立聯合醫院、衛生福利部雙和醫院與台北醫學大學附設醫院全體醫護人員，今（21）日 舉辦捐贈儀式。
行政院農委會主委陳吉仲也出席力挺。東森集團總裁王令麟表示，疫情期間不僅台灣農漁產外銷受到劇烈衝擊，第一線醫護人員在「高風險」、「高工時」與「高勞力」環境下堅守崗位守護民眾健康，更需注重健康與營養均衡問題，因此選購富含維他命C的高雄燕巢珍珠芭樂致贈醫護人員。
疫情期間，東森購物響應農委會政策開賣農漁產，午仔魚、石斑魚與台東綠寶石「鳳梨釋迦」；電話行銷團隊捐贈市值共1,216萬的保健品與保養品物資，予國內醫護警消疫苗研發團隊；東森自然美也於日前捐贈1萬瓶、價值超過3,000萬元醫美級保養品「瑞昇深層保濕舒敏精華乳」，向第一線醫護警消致敬。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言