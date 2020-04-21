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聯手農委會 王令麟購百萬珍珠芭樂贈北區三醫院

經濟日報 / 記者何秀玲／即時報導
東森購物聯手農委會，東森總裁王令麟購百萬珍珠芭樂贈北區三醫院。東森購物/提供
東森購物聯手農委會，東森總裁王令麟購百萬珍珠芭樂贈北區三醫院。東森購物/提供

東森集團為體恤前線的醫護人員、支持台灣農產，東森購物首度舉辦「會員守護日」特別活動，提撥100萬元作為公益金，與行政院農委會聯手，選購2,500箱、約7.5萬顆高雄燕巢新鮮珍珠芭樂贈予新北市立聯合醫院、衛生福利部雙和醫院與台北醫學大學附設醫院全體醫護人員，今（21）日 舉辦捐贈儀式。

行政院農委會主委陳吉仲也出席力挺。東森集團總裁王令麟表示，疫情期間不僅台灣農漁產外銷受到劇烈衝擊，第一線醫護人員在「高風險」、「高工時」與「高勞力」環境下堅守崗位守護民眾健康，更需注重健康與營養均衡問題，因此選購富含維他命C的高雄燕巢珍珠芭樂致贈醫護人員。

疫情期間，東森購物響應農委會政策開賣農漁產，午仔魚、石斑魚與台東綠寶石「鳳梨釋迦」；電話行銷團隊捐贈市值共1,216萬的保健品與保養品物資，予國內醫護警消疫苗研發團隊；東森自然美也於日前捐贈1萬瓶、價值超過3,000萬元醫美級保養品「瑞昇深層保濕舒敏精華乳」，向第一線醫護警消致敬。

東森購物聯手農委會，東森總裁王令麟購百萬珍珠芭樂贈北區三醫院。東森購物/提供
東森購物聯手農委會，東森總裁王令麟購百萬珍珠芭樂贈北區三醫院。東森購物/提供
東森購物聯手農委會，東森總裁王令麟（右）購百萬珍珠芭樂贈北區三醫院，左為農委會主委陳吉仲。東森購物/提供
東森購物聯手農委會，東森總裁王令麟（右）購百萬珍珠芭樂贈北區三醫院，左為農委會主委陳吉仲。東森購物/提供

醫護人員 農委會 疫情

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