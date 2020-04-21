瞄準防疫商機 中保科電商特賣口碑即食湯包

新冠肺炎疫情蔓延全球，防疫期間外食族用餐習慣大改變，中保科(9917)看準「宅食」經濟商機，旗下「中保無限家」電商平台，全力搶攻冷凍食品和即食食品市場，除了熱銷的復興空廚調理包，即日起獨家開賣新加坡國民湯品「The Soup Spoon(匙碗湯)」熱銷6款湯包和經典「辣螃蟹醬包」，組合最高享79折優惠。

新加坡知名湯品專賣店「The Soup Spoon」主打「吃一碗好湯」的新文化，讓湯品不再只是配角，而是餐桌上最亮眼的主菜，中保科去(2019)年底獨家代理「The Soup Spoon(匙碗湯)」來台營運，目前在北市大直、新北市新莊共兩家門市。湯品料多味美又能「一碗湯吃飽飽」紮實飽足感和濃郁口感獲得消費者好評。

為了方便消費者防疫期間「乖乖在家」需求，「中保網路購物商城」 即日至5月17日限時推出799元的「寵愛媽媽精緻組」湯包組合和950元的「寵愛媽媽高貴組」湯包組合，宅配到府，消費者不用出門就能在家享受餐廳美味。

有別於坊間的即時湯品，The Soup Spoon(匙碗湯)的湯包不含任何防腐劑，關鍵在於湯包製作過程採用「HPP 超高壓低溫」技術，完整保存湯品食材的原汁原味。此外，冷藏湯包不需要費時解凍，只要簡單微波或以電鍋、瓦斯爐復熱，短短幾分鐘就可食用，便利性滿分。

The Soup Spoon (匙碗湯)每款湯品都看的見真材食料，消費者除了單吃，也可以依個人口味，自行發揮創意，譬如家裡現成的白飯加上「經典俄式蘑菇濃湯」一起加熱，加點起司、奶油、青蔥後，就是「蘑菇燉飯」，簡單步驟，在家輕鬆品嘗義式料理。

「寵愛媽媽精緻組」湯包組，包含「烤焙南瓜濃湯、南洋羅勒番茄濃湯和義式蔬菜通心粉湯」三種口味，任選5包享特惠價799元(原價900元)；「寵愛媽媽高貴組」包括「經典波士頓巧達濃湯、經典俄式蘑菇濃湯、經典龍蝦濃湯」，另可搭配新加坡辣椒螃蟹醬包，任選5包特惠價950元，最高享79折超值好康。中保網路購物商城也提供各種口味單包購買，或三包組、五包組多元搭配。