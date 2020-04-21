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助小農挺醫護 陳吉仲讚東森抗疫有愛不間斷

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
東森購物提撥百萬公益金與農委會聯手，採購珍珠芭樂暖贈北區三醫院6,900位醫護人員。左起台北醫學大學附設醫院副院長李思智、東森購物執行長彭鴻珷、東森集團總裁王令麟、農委會主委陳吉仲、新北市立聯合醫院院長項正川、衛生福利部雙和醫院副院長張丞圭，共同出席捐贈儀式。　圖／東森購物提供
東森購物提撥百萬公益金與農委會聯手，採購珍珠芭樂暖贈北區三醫院6,900位醫護人員。左起台北醫學大學附設醫院副院長李思智、東森購物執行長彭鴻珷、東森集團總裁王令麟、農委會主委陳吉仲、新北市立聯合醫院院長項正川、衛生福利部雙和醫院副院長張丞圭，共同出席捐贈儀式。　圖／東森購物提供

新冠肺炎疫情衝擊全球，影響諸多產業發展，東森集團秉持「取之於社會、用之於社會」的企業社會責任，持續關注疫情發展，為體恤前線辛勞的醫護人員、支持台灣在地的優質農產，東森購物於上月首度舉辦「會員守護日」特別活動，並提撥100萬作為公益金與行政院農委會聯手，選購2,500箱、約7.5萬顆高雄燕巢新鮮珍珠芭樂贈予新北市立聯合醫院、衛生福利部雙和醫院與台北醫學大學附設醫院全體醫護人員，給予實際且暖心的鼓勵。

今（21日）舉辦捐贈儀式，行政院農委會主委陳吉仲也出席力挺，並感謝東森購物予全台灣小農最實質的幫助，將在地優質的珍珠芭樂化作對醫護人員最實質鼓勵，讓疫情期間愛心不間斷。

東森集團總裁王令麟表示，疫情期間不僅台灣農漁產外銷受到劇烈衝擊，第一線醫護人員更不分日夜，在「高風險」、「高工時」與「高勞力」的三高環境下堅守崗位守護民眾健康，更需注重健康與營養均衡問題，因此特地選購富含維他命C的高雄燕巢珍珠芭樂致贈醫護人員，東森夠用心，也讓台灣農民與醫護人員夠暖心。

新北市立聯合醫院院長項正川、衛生福利部雙和醫院副院長張丞圭與台北醫學大學附設醫院副院長李思智共同出席捐贈儀式，代表院方全體醫護人員接受捐贈，東森也對所有前線醫護致上最深的敬意。

高雄為全國灣最大芭樂產地，占全台產量近四成，其中又以燕巢芭樂最受消費者青睞。芭樂在本月進入產季，東森購物聯手行政院農委會，採購價值100萬元、2,500箱、約7.5萬顆優質燕巢芭樂，新鮮現採、產地直送，為的就是把當季最優質、最營養的水果送到前線醫護人員手中！

珍珠芭樂含有高量的維生素C，更富含多酚等抗氧化素、膳食纖維及鉀離子等多種營養，不僅是台灣的代表水果之一，更有「抗氧化之王」美稱，低熱量、高營養，抗自由基能力更是眾多水果中的第一名，堪稱防疫聖品。

東森購物長期致力於公益、力挺台灣在地農產、關心前線醫護人員。疫情期間，東森購物率先響應農委會政策開賣農漁產，午仔魚、石斑魚與台東綠寶石「鳳梨釋迦」；電話行銷團隊捐贈市值共1,216萬的暢銷保健品與保養品物資，予國內醫護警消疫苗研發團隊；東森自然美也於日前捐贈1萬瓶、價值超過3,000萬的醫美級保養品「瑞昇深層保濕舒敏精華乳」，向第一線醫護警消致敬。

醫護人員 疫情 農委會

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