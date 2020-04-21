不用按微波爐！小七無人店導入掃描式微波爐

因應疫情形成的低接觸消費趨勢，7-ELEVEN今（21）日宣布，於無人店X-STORE未來超商一號店導入「掃描式微波爐」2.0升級版，即日起新增QR Code功能，只要將鮮食商品上的QR Code二維條碼置於微波爐的掃描感應器下，即可自動辨別需微波的時間，無須再按鈕操作，減少人、機接觸頻率。

7-ELEVEN無人店X-STORE一號店未來超商店內，開發且通過商檢具專利的「掃描式微波爐」，即日起新增QR Code功能，只要將鮮食商品上的QR Code二維條碼置於微波爐的掃描感應器下，即可自動辨別需微波的時間，無須再按鈕操作，減少人、機接觸頻率。

7-ELEVEN表示，升級為二維條碼是目前趨勢，微波爐透過讀取QR Code可設定不同火力及秒數，使商品透過多段微波設定達到最適的加熱程度，讓食物更好吃。

7-ELEVEN也提到，鮮食包裝上為了讓商品更好吃，至少測試上百個商品來確認最適的微波火力與秒數，以及如何分段微波、QR Code的大小及編碼方式等，目前有超過70款鮮食商品可使用QR Code掃描微波，包括熟菜、沙拉、調理麵包、米食、便當、飯糰及鮮食麵等。

目前「掃描式微波爐」2.0於X-STORE一號店共導入5台，開放一般消費者自助微波使用，未來也將擴大導入機台。