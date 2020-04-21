麗寶國際雕塑雙年獎開跑 主題為「無限INFINITY」

第五屆麗寶國際雕塑雙年獎正式開跑，麗寶集團表示，此次徵件時間即日起至10月30日止，本屆主題為「無限INFINITY」，期望透過雕塑語彙開啟藝術的無窮想像。麗寶國際雕塑雙年獎徵件橫跨五大洲，至今已經累積43個國家，將近700位的國際藝術家參與這場藝術盛會。此次特別擴大舉辦，總獎金超過新台幣200萬元。

麗寶集團指出，為實踐跨領域藝術藍圖，提升國際的高度與視野，麗寶文化藝術基金會本屆邀請荷蘭貿易暨投資辦事處，國立台灣藝術大學雕塑學系、國立台北藝術大學美術學院、日本沖繩縣立藝術大學等國內外單位共襄盛舉。