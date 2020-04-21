麗寶國際雕塑雙年獎開跑 主題為「無限INFINITY」
第五屆麗寶國際雕塑雙年獎正式開跑，麗寶集團表示，此次徵件時間即日起至10月30日止，本屆主題為「無限INFINITY」，期望透過雕塑語彙開啟藝術的無窮想像。麗寶國際雕塑雙年獎徵件橫跨五大洲，至今已經累積43個國家，將近700位的國際藝術家參與這場藝術盛會。此次特別擴大舉辦，總獎金超過新台幣200萬元。
麗寶集團指出，為實踐跨領域藝術藍圖，提升國際的高度與視野，麗寶文化藝術基金會本屆邀請荷蘭貿易暨投資辦事處，國立台灣藝術大學雕塑學系、國立台北藝術大學美術學院、日本沖繩縣立藝術大學等國內外單位共襄盛舉。
另外，麗寶集團也邀請到英國、日本及台灣三地知名的雕塑家、評論家及藝術家等擔任評審團，其中包括英國當代知名雕塑家－傑森·泰勒、日本權威雕塑家－波多野泉、台灣雕塑大師－韓旭東、黎志文及台灣著名藝術史評論家蕭瓊瑞等，期盼透過產、官、學各層面的相互合作，再度提升麗寶國際雕塑雙年獎評選作品的專業與質量。
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