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瑞助捐贈高醫檢疫組合屋 構築防疫安全堡壘

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
新冠肺炎疫情蔓延，國內知名營造廠瑞助營造善盡社會責任，捐贈200萬元為高雄醫學大學附設中和紀念醫院興建「檢疫觀察專責區」組合屋，並於今日正式啟用。記者宋健生／攝影
新冠肺炎疫情蔓延，國內知名營造廠瑞助營造善盡社會責任，捐贈200萬元為高雄醫學大學附設中和紀念醫院興建「檢疫觀察專責區」組合屋，並於今日正式啟用。記者宋健生／攝影

新冠肺炎疫情蔓延，國內知名營造廠瑞助營造善盡社會責任，捐贈200萬元為高雄醫學大學附設中和紀念醫院興建「檢疫觀察專責區」組合屋，並於今(21)日正式啟用，醫護人員可不用日曬雨淋，提供疑似病人更安全的採檢照護。

組合屋啟用儀式由瑞助營造董事長張正岳與高雄醫學大學董事長陳建志、校長鐘育志、附設中和紀念醫院院長侯明鋒等人共同主持。現場並播放一支3分鐘的縮時攝影影片，記錄30名工作人員，日以繼夜在短短11天內趕建的過程。

組合屋設在自由路與十全路口的醫院戶外，共設14間病室，每間約2坪大，室內採取路線分流、恆定氣流、獨立空調系統、感應式洗手台等，病人與醫護人員分流走道，洗手間也是隔使用，紅線通道是病人專用洗手間，醫護人員走綠色通道。

組合屋入口處的護理站，可從遠端監視器觀察病人狀況，即時畫面和雙向對話等資訊設備，讓醫護人員能夠不進病室就能與病人溝通，減少接觸次數，降低感染的風險。

除此之外，顧及身障者的隱私與生理需求，超前部署電動移位機、移動式廁所及活動式隔板等，由醫護人員協助使用輔具，減輕身障病人的心理恐懼。

「雖然我們不是國家隊，不會做口罩，也不會做呼吸器，但就是想為社會盡一分心力！」張正岳說，過去瑞助曾在高雄氣爆、台南大地震及花蓮地震中，幫忙受災戶修繕房舍，這次協助高醫建造組合屋，希望早日共同渡過疫情難關。

張正岳強調，檢疫組合屋就像一座「防疫安全堡壘」，在日益增多的採檢壓力下，有助醫、病雙方在檢疫過程更簡易且快速、精準。而愛的接力不會中斷，瑞助後續也計畫與台南成大醫院合作，建置下一個防疫組合屋，助醫攜手防疫。

陳建志表示，防疫視同作戰，他很感謝瑞助營造斥資200多萬元，主動替高醫搭建組合屋，讓高醫可以守在急診處與院區的前端快速服務病人，也防堵院內感染的風險。

鐘育志說，作為醫學中心的醫院，高醫責無旁貸承擔防疫重任。感謝瑞助營造為高醫添柴火增能量，讓醫護人員與病人有更安全的醫療環境，一起為防疫盡心力、守護台灣平安。

醫護人員 高醫

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