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國產署首度標售正隆天第 單坪90萬以上

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導
國產署北區分署公告最新一批都更宅標售，共七處25戶，預計5月12日開標。其中鄰近師大商圈的四戶「正隆天第」是首次公告標售。圖／國產署北區分署提供
國產署北區分署公告最新一批都更宅標售，共七處25戶，預計5月12日開標。其中鄰近師大商圈的四戶「正隆天第」是首次公告標售。圖／國產署北區分署提供

國產署北區分署公告最新一批都更宅標售，共七處25戶，預計5月12日開標。其中鄰近師大商圈的四戶「正隆天第」是首次公告標售，單坪都達90萬以上。而之前多次標售都無人投標的明日博，這次未再列標，是否真的乏人問津將以其他方式活化？官員表示仍在評估。

北區分署表示，這次標售標的包括大安區忠泰鳳磐一戶、耕曦八戶、大同區永德言葉三戶、全坤威峰兩戶、中正區正隆天第四戶、新北市三重區翔譽雙子星一戶、板橋區昇陽文薈六戶，共七處25戶都更宅。其中全坤威峰、翔譽雙子星此次價格微調，平均打九五折降價求售，其餘皆維持原價。

國產署副署長游適銘表示，七處建案中，僅正隆天第四戶為「新面孔」，是首度公告標售，由於鄰近師大公園、河堤、捷運古亭站、台電大樓站等，生活機能便利，詢問度相當高。

據了解，國產署共分回正隆天第14戶，其中四戶於此次公告標售，單坪價格都超過90萬，總價最高逾1億1,176萬元，地段相當精華，此外分別配有一到二個車位，樓層位於19樓至21樓；其餘十戶則暫時未採標售方式，預計會回歸國防部營改基金財產，以其他方式活化。

其餘建案都是老面孔，又以鄰近捷運雙連站的永德言葉最受歡迎，截至目前為止已標脫38戶，僅剩三戶，單坪價約66萬至68萬、總價3,000多萬，價格堪稱親民。

外界相當關注的明日博建案，過去多次標售都因為價格較高而「槓龜」，這次未再列標。官員表示，後續會再討論明日博是否再降價，或是以其他方式來活化，目前尚未定案。

國產署 正隆 建案

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