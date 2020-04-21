不敢出門讓你慢慢買 新光三越母親節檔期38天史上最長

消費者不敢出門，那就讓消費者慢慢買。今年為百貨龍頭新光三越「史上最長母親節檔期」，首次將商品促銷節奏拉長，不但天數比去年18天增至38天；去年回饋率約4%，今年最高達10%，回饋為史上母親節檔期最高，也是四大百貨公司中唯一拉長母親節檔期的百貨。

新光三越母親節檔期前哨戰「初夏購物節」將於22日結束，但業績衰退兩成，加上敦睦艦隊官兵足跡曾至新光三越左營店和台南西門店，都已在20日停業一日，左營店21日再停業一天，新光三越表示，希望能讓客人對逛街場域感到安心，都已加強消毒。

目前正值百貨上半年最重要檔期母親節，新光三越表示，在疫情期間，為了因應消費者消費習慣的改變，也呼應宅居生活趨勢，今年母親節拉長活動檔期，去年僅18天，今年增加20天，自4月23日起至5月底共38天，串連全台15家實體店鋪及各店APP手機購物，讓消費者在線上或是線下都能買。

今年新光三越更在回饋上加碼，行銷預算和去年相比增加三成。去年新光三越母親節首四日全館滿5,000送200，今年則延長至首七日，祭出周年慶規格的指定業種滿千送百，最高回饋達10%，例如服飾刷3,000元送300元，家庭用品和香氛區單櫃刷5,000元送500元。

另外，新光三越也提到，公司在疫情期間有四大專案，包括APP商品宅配、移動式結帳機、熟客系統和美食外送之外，還有數位專案，那就是商品直播導購，無論是化妝品或是春夏服飾，全面激發櫃哥櫃姐的直播潛力，從櫃姐到品牌老闆都能擔任直播主，藉此銷售商品，並透過直播與消費者互動，與消費者維持關係。

至於其他三大百貨的母親節檔期，遠百自4月16日至5月12日，遠東SOGO百貨台北店則從4月28日至5月10日，微風廣場則自即日起至5月10日，皆在5月中結束。