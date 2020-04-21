美廉社推振興折價券2.0 童年回憶「三商巧福」也享優惠
為了讓民眾紓困更有感，美廉社今（21）日宣布再加碼1.7億元，推出第二波振興折價券，並邀請三商餐飲旗下四大品牌一同響應優惠行列，其中包含許多人共同童年回憶的三商巧福。
美廉社指出，振興折價券自3月25日起20萬本已全數發光，美廉社統計，截至4月20日止，兌換率高達八成，以現金折價券兌換率最高，超過50%，消費者購買的品項著重在冷凍、飲品、泡麵、罐頭等能存放的食品類為主。
另外在商品折價券部分，兌換前三名分別是衛生紙、牛奶及蛋，觀察民眾於防疫期間購物趨勢，均以即食即飲的民生必需品為兌換目標。
美廉社今日宣布再推出第二波振興折價券，並邀請三商餐飲旗下四大品牌一同響應優惠行列，包含大家共同童年回憶的三商巧福、網友好評平價豬排霸主福勝亭、鮮五丼及品川蘭，消費滿200元可享8折至85折優惠。
美廉社表示，此次針對美廉社會員發放15萬本折價券，每本共可折抵1185元，不管是吃的、喝的、甚至網購商品，超過150種品項可折抵使用，每張面額10~60元不等，每本內含2張現金折價券，14張商品折價券及8組GO美廉100元網購折價序號。
網友激推的三商巧福、品川蘭消費滿200元可享85折，福勝亭、鮮五丼滿200元可享8折優惠，如到三商巧福點一碗原汁牛肉麵 $115元，搭配番茄肉醬乾拌麵85元，即可享85折優惠，飲料小菜也可使用，或到福勝亭享用一份200元的和風咖哩豬排定食，8折優惠後只要160元。第二波振興折價券不僅幫民眾省錢，紓困民生，同時也填飽民眾的肚子。
目前全台美廉社共728家門市，三商巧福、福勝亭、鮮五丼及品川蘭共260家加入優惠。此振興折價券僅限美廉社會員消費不限金額過卡即可獲得一本，於109年4月23日開始發放，使用至109年5月18日，數量有限，發完為止。
此外， 美廉社所發送振興經濟折價券可於美廉社門市搭配第三方支付工具一併使用，滿足指定消費條件時，可以多種不同的商品折價券及現金折價券同時使用，但無法同一種商品折價券同時使用兩張以上，4月22日起，使用台灣Pay滿198元 （含）以上，即享現折 40 元即時優惠（單筆不累折），限量回饋32,000筆。
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