美廉社推振興折價券2.0 童年回憶「三商巧福」也享優惠

為了讓民眾紓困更有感，美廉社今（21）日宣布再加碼1.7億元，推出第二波振興折價券，並邀請三商餐飲旗下四大品牌一同響應優惠行列，其中包含許多人共同童年回憶的三商巧福。

美廉社指出，振興折價券自3月25日起20萬本已全數發光，美廉社統計，截至4月20日止，兌換率高達八成，以現金折價券兌換率最高，超過50%，消費者購買的品項著重在冷凍、飲品、泡麵、罐頭等能存放的食品類為主。

另外在商品折價券部分，兌換前三名分別是衛生紙、牛奶及蛋，觀察民眾於防疫期間購物趨勢，均以即食即飲的民生必需品為兌換目標。

美廉社今日宣布再推出第二波振興折價券，並邀請三商餐飲旗下四大品牌一同響應優惠行列，包含大家共同童年回憶的三商巧福、網友好評平價豬排霸主福勝亭、鮮五丼及品川蘭，消費滿200元可享8折至85折優惠。

美廉社表示，此次針對美廉社會員發放15萬本折價券，每本共可折抵1185元，不管是吃的、喝的、甚至網購商品，超過150種品項可折抵使用，每張面額10~60元不等，每本內含2張現金折價券，14張商品折價券及8組GO美廉100元網購折價序號。

網友激推的三商巧福、品川蘭消費滿200元可享85折，福勝亭、鮮五丼滿200元可享8折優惠，如到三商巧福點一碗原汁牛肉麵 $115元，搭配番茄肉醬乾拌麵85元，即可享85折優惠，飲料小菜也可使用，或到福勝亭享用一份200元的和風咖哩豬排定食，8折優惠後只要160元。第二波振興折價券不僅幫民眾省錢，紓困民生，同時也填飽民眾的肚子。

目前全台美廉社共728家門市，三商巧福、福勝亭、鮮五丼及品川蘭共260家加入優惠。此振興折價券僅限美廉社會員消費不限金額過卡即可獲得一本，於109年4月23日開始發放，使用至109年5月18日，數量有限，發完為止。