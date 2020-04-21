溫馨5月！飯店業推母親節住房專案 假日不加價

下月就是一年一度的母親節，飯店業推出不少「寵媽」專案。宜蘭綠舞觀光飯店推出「寵愛媽咪」住房專案，不僅假日不加價，還可享經典浴衣、體驗手作「和菓子」樂趣。台北花園大酒店自即日起至5月31日止，推出「孝親SPA住宿專案」，享假日入住不加價，精緻雙人房每晚2,888元起，加贈花園SPA「岩盤浴護理療程30分鐘」。

宜蘭綠舞觀光飯店款待平日辛勞的媽咪們住宿、泡湯、手作和風甜點，專案內含經典浴衣以及最新推出日式「和菓子」體驗外，還送上知名MIT面膜品牌提提研TTM最夯「永生苔瞬活修復生物纖維面膜」，讓平常總是無私奉獻照顧全家大小的媽咪們，在這充滿感恩的節日中，也能好好呵護自己、享受宜蘭好山好水的渡假氛圍。

宜蘭綠舞「寵愛媽咪」住房專案，即日起至5月31日(日)期間入住，雙人客房最低6,290元、家庭四人房最低9,000元起，搭配綠舞二週年慶現金折抵，回饋後雙人客房5,790元起；家庭四人房最低8,000元起，含早餐最低每人只要2,000元，假日不加價。

專案內容可享住宿一睌、精緻早餐，經典浴衣及日式「和菓子」體驗，每房贈提提研TTM永生苔瞬活修復生物纖維面膜1盒，數量有限贈完為止。

綠舞日式主題園區即日起全新推出和菓子體驗課程，被稱為「日本飲食文化之花」的和菓子，和日式茶道美學互相搭配、能充分展現四季更迭美感，為經典和風甜點之一。課程中老師帶領學員們親手製作，從揉捏、塑型到裝飾領略和菓子之美，搭配精選日式煎茶，讓旅途更添欣意。

遠離城市喧囂，拋開疲勞與忙碌，找回舒適生活節奏，不妨帶媽媽來一趟花園SPA享受放鬆片刻。現代人緊繃，步調快速易積累壓力，搭配「孝親SPA住宿專案」入住台北花園大酒店，即可免費體驗岩盤浴護理療程30分鐘，讓身、心、靈沉澱，透過專業芳療師悉心服務，讓岩盤緩緩溫熱全身，排出汗水，舒緩身心勞動並補足精神，再以草本精油喚醒全身活力，讓身體保持自然和諧狀態，擁抱健康與寧靜。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示，天成飯店集團看準母親節商機，也體貼辛勞的子女們，結合『閏月添壽』傳統習俗，集結旗下資源提供多種選擇方案，如孝親禮盒與孝親住宿專案，讓子女在工作忙碌之餘，簡單安排就能將孝順感恩心意傳達給至親父母，一同品味星級美饌，營造闔家大小共享幸福歡樂的短暫旅程，預估此專案可帶動整體業績提升一成。