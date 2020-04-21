福容佛心大撒幣 下載App成為會員送1萬元回饋金

福容飯店不畏新冠疫情，說好的感恩回饋繼續推，還大方送，凡於4月30日前下載福容App成為會員，即可獲得總價值10,000元的會員加碼回饋券，不論新舊會員都適用，堪稱沒有最佛心，只有更佛心。

福容飯店表示，另外還加碼回饋內容，包括面額1,000元的住宿折抵券8張，以及10張面額200元的餐飲折抵券。住宿折抵券效期到今年12月30 日，只要於享福卡會員App訂房，每房可使用1張住宿折抵券（限平日）；館內餐飲小吃消費折扣後滿1,000元可抵用1張，且可累積使用，效期到今年9月30日。

福容表示，加入會員，其實有很多好康。像是現在正在進行的福容線上旅展，5月20日前上福容大飯店官網訂購「聯合住宿券」買十送一，平均一張只要2,454元，再贈價值2,000元的餐飲抵用券，享福卡會員使用旅展票券入住時還能累積會員點數，每100元累積1點，點數可兌換住宿、餐飲等多項好禮。

除此之外，享福卡App天天抽「福來報」好禮，免費玩轉轉樂，說不定可以抽到免費吃美食。特別的是，會員生日當月還可以免費拿「生日禮遇金」!依照新福、銀福、金福等級會員分別於生日當月獲得600元、900元、1,200元餐飲禮遇金，生日當月用餐滿1,000元可抵300 元，單筆最多可抵600元。

另外加碼不限級別皆能獲得555元、888元住房禮遇金，其中888元的住宿禮券可使用於最佳親子飯店麗寶福容、最美夕陽飯店福容淡水漁碼店、擁有黃金沙灘的福容福隆店，而555元住宿禮券則可使用於其餘分店，不限平假日皆可使用！