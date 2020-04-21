零組件供應斷鍊 福特六和中壢廠明起停工視情況恢復

新冠肺炎疫情延燒，福特六和汽車因零組件斷鍊，昨日證實福特六和汽車中壢廠自明（22日）起暫時停工。桃園市長鄭文燦表示，桃園是汽車工業的重鎮，不過因零組件供應斷鍊、停產，但對員工的保障不能馬虎，勞動局已介入瞭解，並提供勞資雙方相關紓困與補助。

桃園市長鄭文燦今主持防疫會議表示，航空業陷入寒冬，如華航減薪15%部分，政府該有的紓困一定得到位。至於福特六和汽車零組件供應鏈斷裂，桃園中壢廠明日起停工連帶影響交車，中壢廠800多名員工的權益，鄭也說，已請勞動局介入和工會聯繫，希望能夠讓800位員工的工作權得到保護。

桃園市勞動局表示，據聞福特六和汽車中壢廠自明天起停工，已連繫福特六和汽車及福特六和汽車企業工會，瞭解該公司因歐美原料斷鏈，故與工會協商從4月22日起停工至4月30日止。該公司及工會說，停工是非不得已的決定，經勞資雙方充分溝通後並無爭議，同時也強調，5月會視原料供應狀況，並透過勞資協商後再決定後續規畫。

另，勞動局也針對公司員工的勞動條件是否因停工而有所減損，福特六和汽公司表示，會以保障本地員工權益為優先考量，停工期間並未減少員工薪水，在產能調控期間支付全額薪資，且將依照供應鏈供應情形即時調整生產計畫，盡速恢復正常生產。勞動局強調，市府會積極協助勞資雙方，並依勞資雙方需求提供相關紓困及補助措施，確保勞工工作權。