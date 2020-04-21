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訊連FaceMe挺進日本市場 NEC將導入個人電腦軟體

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導
訊連FaceMe AI臉部辨識引擎獲NEC採用。圖／訊連提供
訊連FaceMe AI臉部辨識引擎獲NEC採用。圖／訊連提供

多媒體廠訊連（5203）今（21）日宣布，旗下FaceMe AI臉部辨識引擎，獲日本NEC採用導入於NEC LAVIE Home All-in-One個人電腦之「LAVIE人工智慧助手」軟體，透過FaceMe臉部辨識，辨別使用電腦家庭成員及啟動專屬的使用介面及常用軟體。

LAVIE Home All-in-One為NEC於日本市場上市之全新系列，搭載第 10 代 Intel Core™處理器，並預載NEC開發LAVIE 人工智慧助手軟體。

訊連指出，透過LAVIE 人工智慧助手，家庭成員可註冊臉部資訊及設定常用之應用程式，於使用LAVIE Home All-in-One時，透過臉部進行登入、並啟動該成員專屬的「Hey LAVIE常見應用」。

「臉部辨識技術是近年來熱門技術，除了各式IoT／AIoT應用外，臉部辨識也可大幅提升消費性電子的方便性。」訊連黃肇雄執行長表示，NEC個人電腦與訊連在消費性多媒體軟體有長期的合作關係。

透過導入FaceMe臉部辨識，NEC LAVIE Home All-in-one及LAVIE人工智慧助手可提供家用用戶更方便、快速，且安全性高的臉部辨識。

臉部辨識 軟體 訊連

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