悶壞了！麗寶線上旅展開賣 首日湧搶票潮

疫情打亂出遊計畫，也讓實體旅展紛紛取消，麗寶集團自辦線上旅展，結合旗下福容大飯店及麗寶樂園渡假區，從20日一路開賣至5月20日，旅展首日麗寶樂園渡假區官網湧入大批消費者搶票，光第一天銷售就破百套，網站甚至一度當機。

麗寶樂園渡假區表示，即使現場遊客量因為疫情減少，但對於樂園、賽車、住宿等相關優惠的粉絲詢問度仍相當高，也因此這波商品與限時快閃最低下殺到3.5折，並首度祭出許多新商品，希望藉此回饋消費者，也成功讓線上購物逆勢成長。

今年為麗寶集團40周年，特別舉辦麗寶聯合線上旅展，福容大飯店推出「聯合住宿券」單張2,699元，買十張送一張，平均一張只要2,454元，另外再贈總價值2,000元餐飲抵用券，住宿券效期長達一年，能夠安心等待疫情過後大玩特玩！

想前往清幽東台灣、熱情南台灣享受美好假期，只要一張就能入住福容花蓮店或福容墾丁店，平均每人只要1,227元；使用單張就能入住美棧墾丁大街四人房，平均每人僅需614元。

欣賞世界級絕美日落景緻，使用兩張住宿券即可入住網友票選最想入住的福容淡水漁碼店，還可免費升等海景豪華家庭客房！三張聯合住宿券就能入住麗寶福容大飯店或福容福隆店Villa區簡樸禪風客房三天兩夜，平均每晚只要3,681元起。

麗寶樂園渡假區雙樂園抗疫破盤價，只要999元買「探索季卡送馬拉灣暢遊」，獨享三個月內暢遊探索世界、馬拉灣開園期間內不分平假日，無限次入園，玩第二次就回本，暑假不需排隊就能憑卡入園，親子家庭省時省荷包的最佳選擇。

渡假區內的麗寶福容大飯店，再推明星商品吃.住.玩全包「雙人麗寶假期」 6,999元（原價1萬4,220元），包含精緻雙人房一泊一食、渡假區饗樂券四張、渡假區禮券800元，非常划算。

不想慢下來，就到麗寶國際賽車場用速度甩掉病毒!麗寶國際賽車場的卡丁賽道被FIA/CIK讚譽為亞洲最佳卡丁賽道，免駕照即可下場體驗，旅展推出「買Sodi卡丁車加碼贈VR」超值套裝，原價850元特價650元，讓玩家能馳騁亞洲最佳卡丁賽道外，還可到VR虛擬實境體驗館，體驗持槍殺怪、極速賽車、滑雪、熱舞等任選一項設施；4月30日還有限時24小時的快閃日，當日推出「Sodi卡丁車$555」（原價650元）的超殺折扣，旅展票券暑假期間皆可適用。

旅展新寵「麗寶樂園渡假區饗樂券」，買越多送越多，饗樂券票期長達一整年，遊客可自由搭配使用場域，每張饗樂券等同於探索世界／馬拉灣門票一張、密室逃脫雙人體驗，或馳騁原裝進口雙人CRG卡丁車，想吃美食也可兌換麗寶福容大飯店福粵樓或順園日式料理套餐乙客，其中順園日式料理是今年全新餐廳的全新料理，而招牌餐廳福粵樓推出乾椒米香豚骨肉、xo醬梅林海鮮飯，還有每日主廚現作的港點等豐富菜色套餐，讓你一本在手、暢遊麗寶樂園渡假區。

買一張饗樂券送渡假區百元禮券，等於平均一張560元，一次買整套五張饗樂券，再加碼送七張渡假區百元禮券，等於平均一張只要520元，就能兌換樂園、卡丁車、密室逃脫等超值娛樂；除成套五張販售外，為讓消費者有更靈活的搭配，這次也增加了單張購買的選項，讓遊客可以自由搭配所需券數，揪團一起購買更划算。