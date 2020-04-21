疫情帶旺車市？4月起沒有了 前20天掛牌數年減16.9%

新冠肺炎延燒後，車市燒了兩個月的盛況似乎到4月截止。4月前20天新車掛牌數12,926台，比去年同期衰退16.9%，更比上月同期衰退33%。

業界認為，肺炎延燒初期，民眾為了減少使用大眾運輸系統，加速購車的買氣已大致消化，隨後因為無薪假造成的消費信心減損，新車供應也受影響等等不利因素，後續車市恐怕並不樂觀。

上月前20天時，新車掛牌數年增率達到三成，3月整體車市也維持15%的年增率，不過進入4月情況已有不同。龍頭車廠和泰車預期本月整體市場約在3.2萬輛，比上月少了近5,000台，也比去年同期減少，這也顯示和泰車對於車市的表現並不樂觀。

從年初一直到4月20日止，台灣整體車市累積掛牌11萬6,972台，比去年同期仍有4.7%的成長，不過隨著4 月開始的買氣減弱，車市的表現將愈來愈嚴峻。

國產車款中，包括Nissan、福特與本田供應鏈都已經受到疫情影響，預期供應量減少的問題將逐漸對車市造成衝擊，和泰車也表示，部份進口車款的供應量已經減少，但國產車款至4月底為止仍可正常供應。