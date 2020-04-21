王品對餐點品質執著度高 餐盒蓋子打幾個洞都測試數次

餐飲外送平台Uber Eats與台灣美食連鎖餐飲品牌王品集團合作，網羅王品旗下17個品牌、200多家餐廳，提供超過353道來自王品旗下餐廳的料理外送，其中有93道菜為獨家設計的外送餐點，今（21）日由Uber Eats台灣總經理李佳穎及王品集團執行長李森斌出席活動，宣布雙方合作。

「今天不賣便當，而是餐盒！」李森斌直言，王品27年來沒想過會做外送，做外送對他們而彥，是全新的挑戰，做外送將強調餐點多樣化、包裝安心吃、美味送到家等三大堅持，把店鋪用餐的體驗帶到辦公室、民眾家中，營造「體驗式」的餐盒文化。

為何找上Uber Eats，李森斌點出三大原因，「第一是Uber Eats有口皆碑，第二是Uber Eats運用大量大數據分析，可提供王品做服務精進的參考資料，第三是Uber Eats對外送小哥照顧到位，皆與王品的服務理念雷同。」李佳穎則指出，平台上有各種價位的餐點，王品的特別在於對餐點品質執著度高，「連餐盒蓋子要打幾個洞，都做好幾次壓力測試。」

此次與王品的合作，Uber Eats特別攜手合作貨運業者建立團隊，前期著重建立對外送業的前景與挑戰認知，後期針對訂單、營運效率與追蹤、客服與顧客滿意各層面，營造共識與指標，設置「專門上架」團隊，以五倍速效率，一個月內協助王品集團美食上架到平台，同時為餐廳營運多場訓練。另，也透過大數據助王品研發適合外送的餐點。

李佳穎表示，「我們充分感受到王品集團以All In的決心推動外送餐飲服務，格外珍惜這樣的機會，也提供更具有差異化的服務，從洽談到上架都有團隊相互對接、緊密合作。這樣的模式不只樹立另一個跨界合作的正面案例，相信帶來的是王品、Uber Eats，以及消費者、合作貨運業者及外送員的『三贏』局面。」

Uber Eats表示，即日起王品集團旗下王品、夏慕尼、西堤、Su／food、hot 7、原燒、陶板屋、藝奇、品田牧場、青花驕、聚、石二鍋、薈麵點、莆田、沐越、享鴨及丰禾日麗等17個品牌的餐點，可在Uber Eats上選購。疫情期間，也會從店內到外送採用口罩、清潔液、測量體溫等防疫措施，嚴格把關安全。