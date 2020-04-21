王品17品牌結盟Uber Eats拚外送 從水餃到牛排都賣

王品（2727）宣布與Uber Eats合作，王品執行長李森斌表示，王品要做的不僅是外送，還針對外送市場研發新菜，要把外送當成一個新的餐飲品牌來經營。

王品旗下17個品牌包含，王品、夏慕尼、藝奇、原燒、西堤、陶板屋、hot 7、品田牧場、聚、莆田、沐越、青花驕、Su/food、享鴨、丰禾日麗等，4月17日已在Uber Eats平台開賣，新品牌薈麵點門店還未正式開出，也在今日加入外送計畫。另外，石二鍋也預計要在5月1日上線。

李森斌表示，目前已有155家店舖加入Uber Eats外送平台，創下Uber Eats在台灣單一餐飲集團最多門店投入、一次上架最多菜色的新記錄。王品目標預計280家門店外送全面上線。

李森斌表示，加入Uber Eats至今4天業績，外送占營業額比重15%。不過，各品牌情況不均，高價位品牌如王品牛排外送占比不到8%，顯示高價位的餐飲，消費者還是習慣到店內用餐。王品外送的餐點從每份64元的蒲瓜剝皮辣椒水餃到每份400元的王品經典牛小排，主要滿足不同價格帶。

王品3月台灣區業績6.1億元，較去年同期衰退19.68%。

李森斌表示，希望透過外送平台將流失的業績補回來。近日餐飲業業績皆隨中央流行疫情指揮中心每日公布的確診數波動，公布0確診，業績就明顯好轉。目前母親節檔期訂位狀況仍不明朗，但在集團外送服務上路後，不論在店內、自家都可享用母親節大餐。

即便疫情嚴峻，但李森斌表示，王品推動新品牌的腳步不會放慢，今年共預計開出3個新品牌，除了吃到飽和牛火鍋品牌「和牛涮」已在3月正式開幕，4月底、5月初「薈麵點」也將在台中開出首店，平均客單價180元 、座位數50個，主要賣麵食、小籠包、餃子。

至於中國大陸市場，李森斌表示，首季確實不理想，但4月已在復甦當中。