盜版網站好難抓，楓林網「域名」成查扣把柄！

近日楓林網查封事件爆發，成了台灣OTT產業遲來的正義。盜版影音網站存在台灣多年，但法源不完備、追查不易，始終窒礙難行。此次查封楓林網，警方首度針對「域名」進行扣押，直接阻止盜版網站營運，將成為未來封網趨勢。

台灣最大盜版影音網站楓林網被抄，連帶如小鴨影音、gimy TV等盜版網站紛紛關站自保。「為何要奪走我放鬆的夥伴？」「我以後要去哪裡看片？」網友在Dcard、PTT等平台哀鴻遍野。

然而，KKTV資深行銷經理宋守珏曾說：「少一個盜版網站，可以讓我們多拍1000集《麻醉風暴2》。 」台灣OTT協會也曾指出，盜版機上盒或是影音平台，每年預估使OTT產業損失高達283億元。

盜版網站在台已有多年歷史，一直以來，盜版網站會將伺服器設在國外，或是租用境外網址，並在不同國家多點架設，成立多個備援網站，分散風險，且盜版網站最常使用層層轉址的方式，導至不同伺服器，使得執法單位難以追查。

此外，元智大學資訊傳播學系助理教授葉志良表示，因為伺服器分散各國，若想查封盜版網站，常需與他國司法互助，然而與台灣簽署司法互助國家少之又少。他說：「我們提出司法互助給這些國家，通常他們都不會搭理我們，因為對他們來說，只是多了更多事。」

台灣法律針對這些盜版影音網站與App不夠完備也是一大問題。2013年經濟部智慧財產局曾想修法，封鎖境外的重大侵權網站，然而「重大侵權行為」難以認定，且政府自行界定標準，恐有危害網路、言論自由的疑慮，最後僅能無疾而終。去年，政府修正《著作權法》，將可連結至侵權網站的違法機上盒納管，但目前網站與App卻無法源依據。

葉志良無奈表示，目前調查盜版網站仍屬於「不告不理」原則，並無主管機關，且加上追查不易，伺服器、侵權人在哪都舉證困難，使得執法單位更為消極，也無法直接要求盜版網站經營者關閉網站。

不過，葉志良說：「此次楓林網事件是供執法者一個非常好的案例！」此次警方查扣了楓林網使用的「8maple.ru」等多個域名，也是司法史上對「域名」進行扣押的先例。若未來在侵權者不明的情況下，也可將其域名沒收，使民眾無法再連結至該網，有望成未來趨勢。葉志良也說明，由於盜版業者常會在國內租用電信業者機房，用以連結國外伺服器，故執法單位也可從調查機房著手。

「民眾對於影音觀看習慣也可從現在開始轉變，」葉志良說。2018年，根據財團法人資訊工業策進會調查，全台2642萬名的4G用戶，預估將近八成用戶使用網站及App觀看盜版影音內容。葉志良表示，就像大眾不再像過去一樣穿盜版的夜市衣服，當民眾習慣一改，透過同儕、親朋好友的影響，相信盜版網站也會日漸消失。

（作者／邱于瑄 本文出自2020.4.20《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）