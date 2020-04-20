再添一家！格上Smart2go 揮軍共享汽車市場
共享汽車再添一家，裕隆集團成員格上租車，宣告4月正式進軍共享車市場！旗下共享車品牌「Smart2go」在雙北市、桃園市、新竹市拓點100個場站、300台車完成第一波進駐。
為讓民眾「有感共享」，Smart2go首月上市活動，打出不分平假日5折，時租84元起，單日最高840元起的優惠價格，並因應油價調降，立即機動將里程費由每公里3元調降至2.5元，強調提供共享族24小時隨時體驗。
格上租車發言人賴信宏表示，Smart2go上市計畫未因疫情延後，主要是因民眾對大眾運輸工具的防疫防護有疑慮，共享車「無接觸租車」形式替代了民眾的交通需求。
Smart2go為讓民眾還車不需擔心臨時找不到車位、方便民眾尋車，租還車點都選定專用停車場，以維持良好車況與保全，而為滿足民眾仍有不同地點租還的「類大眾運輸」需要，Smart2go也在選定的專用停車場提供「甲地租車乙地還車」的異地還車服務，讓共享汽車同時滿足出遊、通勤等即時移動需求。
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