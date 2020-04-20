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超人氣手遊《FGO》三周年慶 玩家撈好康機會來了

經濟日報 / 記者陳昱翔／即時報導

遊戲研發商網龍（3083）旗下子公司樂聚多宣布，代操服務日本超人氣手遊《FGO》為慶祝繁中版三周年，即日起正式展開一系列線上活動，邀請御主們一同歡慶三周年，藉此衝刺業績，挹注網龍本季營運。

《FGO》繁中版將於5月16日（六）00:00至5月17日（日）00:00，在《FGO》繁中版官方YouTube頻道，線上播放舞台劇「Fate/Grand Order THE STAGE –神聖圓桌領域卡美洛–」。本次推出的「Fate/Grand Order THE STAGE -神聖圓桌領域卡美洛-」線上播放決定紀念活動即為此紀念，並將同步限時開放「FGO THE STAGE線上播放紀念任務」。

據悉，完成通關「特異點F 燃燒污染都市 冬木」的御主們，將可前往迦勒底之門挑戰「FGO THE STAGE線上播放紀念任務1」及「FGO THE STAGE線上播放紀念任務2」，完成通關即可獲得「★4（SR）FGO THE STAGE」及「★4（SR）Replica; Agateram」限定概念禮裝。

樂聚多為網龍子公司，主要負責代操在台灣的日系遊戲居多，而《FGO》在日本、台灣均有高人氣，是樂聚多營收主要來源。展望未來，網龍今年重量級手遊《黃易群俠傳M》預計第2季底前上市，目前正進行最後測試階段，上市後有信心獲得市場青睞，推升網龍業績表現更勝去年。

網龍今年首季營收1.14億元，年減38.6%。法人指出，網龍首季因無新遊戲上市，因此業績較為平淡，必須等《黃易群俠傳M》本季底上市後，營運才有機會再度回溫，若從新遊戲上市時程推算，預料網龍業績高峰期將會落在第3季。

網龍 手遊

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