超人氣手遊《FGO》三周年慶 玩家撈好康機會來了

遊戲研發商網龍(3083)旗下子公司樂聚多宣布,代操服務日本超人氣手遊《FGO》為慶祝繁中版三周年,即日起正式展開一系列線上活動,邀請御主們一同歡慶三周年,藉此衝刺業績,挹注網龍本季營運。

《FGO》繁中版將於5月16日(六)00:00至5月17日(日)00:00,在《FGO》繁中版官方YouTube頻道,線上播放舞台劇「Fate/Grand Order THE STAGE –神聖圓桌領域卡美洛–」。本次推出的「Fate/Grand Order THE STAGE -神聖圓桌領域卡美洛-」線上播放決定紀念活動即為此紀念,並將同步限時開放「FGO THE STAGE線上播放紀念任務」。

據悉,完成通關「特異點F 燃燒污染都市 冬木」的御主們,將可前往迦勒底之門挑戰「FGO THE STAGE線上播放紀念任務1」及「FGO THE STAGE線上播放紀念任務2」,完成通關即可獲得「★4(SR)FGO THE STAGE」及「★4(SR)Replica; Agateram」限定概念禮裝。

樂聚多為網龍子公司,主要負責代操在台灣的日系遊戲居多,而《FGO》在日本、台灣均有高人氣,是樂聚多營收主要來源。展望未來,網龍今年重量級手遊《黃易群俠傳M》預計第2季底前上市,目前正進行最後測試階段,上市後有信心獲得市場青睞,推升網龍業績表現更勝去年。

網龍今年首季營收1.14億元,年減38.6%。法人指出,網龍首季因無新遊戲上市,因此業績較為平淡,必須等《黃易群俠傳M》本季底上市後,營運才有機會再度回溫,若從新遊戲上市時程推算,預料網龍業績高峰期將會落在第3季。