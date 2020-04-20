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85度C慰勞醫護人員 發起「打氣400次」活動

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
85度C發起「疫起為醫療人員打氣四百次」活動，今(20)日準備了400杯現打的400次焦糖咖啡前往台中榮總，慰勞辛苦的醫護人員。記者宋健生/攝影
85度C發起「疫起為醫療人員打氣四百次」活動，今(20)日準備了400杯現打的400次焦糖咖啡前往台中榮總，慰勞辛苦的醫護人員。記者宋健生/攝影

為感謝在防疫期間辛勞堅守職位的醫護人員85度C發起「疫起為醫療人員打氣四百次」活動，今(20)日準備了400杯現打的400次焦糖咖啡前往台中榮總，慰勞辛苦的醫護人員。

今天的打氣活動，由85度C行銷公關副總經理鐘靜如與台中榮總醫院護理部主任張家慧、社工部主任莊李和等人主持。鐘靜如希望醫護人員在忙碌之餘，也別忘了休息一下、喝杯咖啡，好好照顧自己。

而防疫期間，85度C暖心優惠不間斷，醫護人員憑工作證，5月1日起至5月3日21家直營門市首賣400次焦糖咖啡買一送一。5月7日全台門市正式上市，醫護人員憑證，購買400次焦糖咖啡享85折一個月。

鐘靜如表示，近期最夯的美食話題，就是這杯風靡IG、臉書的「400次咖啡」，顧名思義，就是因為上面那層奶蓋，需要費時攪打400次才能出現綿密如雲朵般的狀態和口感。

85度C即日起到5月6日，全台21家門市獨家首賣，不同市面上用即溶咖啡為基底，85度C特別採用阿拉比卡咖啡豆，萃取咖啡原液進行調製攪拌，口感層次更滑順與香濃，標榜每一口都可啜到牛奶及絲滑柔順奶蓋的完美融合。

另外，對於敦睦艦隊官兵曾於4月15日晚間20時30分至22時30分，至沙鹿英才店外座區與友人聊天。鐘靜如也宣布，85度C沙鹿英才店決高規模防疫，自主閉店14天。

鐘靜如指出，這名官兵當時只有坐在外座區，並未進入門市內，該時段當班的有三位員工，4月16日至19日這三名員工上班時體溫記錄也都正常，而門店員工早已要求全部佩戴口罩。

「經濟是一時的，生命才是寶貴的！」鐘靜如說，雖然防疫中心認為員工無近距離接觸15分鐘不需檢驗，也無需閉店，但集團仍決定採高規格防疫措施，全店員工14人全部居家健康管理14天，5月4日恢復營業。

台中榮總社工部主任莊李和(右二)頒發感謝狀給85度C，由行銷副總經理鐘靜如(左一)代表接受。記者宋健生/攝影
台中榮總社工部主任莊李和(右二)頒發感謝狀給85度C，由行銷副總經理鐘靜如(左一)代表接受。記者宋健生/攝影

醫護人員 85度C

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