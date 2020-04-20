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茂綸引進掃地機器人Avidbots Neo 搶攻防疫商機

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

日商Macnica集團旗下專業IC通路商茂綸公司（6227）宣布，因應近期新冠肺炎全球擴散，突顯公共場所消毒防疫之重要性，第2季引進最先進智能型掃地機器人Avidbots Neo。

茂綸去年第4季新成立前瞻事業部，積極拓展多元化業務佈局，第一步引進Avidbots Neo智能型掃地機器人，未來還將跨足物聯網、Sensor Hub、智慧工廠預知管理系統, 自駕車等高階新興應用市場。

茂綸表示，Avidbots Neo是一款最新型的自動清潔服務型機器人，經過初步的設施製圖流程，就能夠藉由專屬軟體、3D感測器和攝影機等，來自動清潔環境，目前Avidbots Neo除已在日本多個大型公共場所包括東京成田機場、羽田機場、大阪關西機場、東京地鐵澀谷站，及橫濱標塔廣場等被採用外，並成功並將觸角伸向海外市場，Avidbots Neo在法國戴高樂機場、新加坡樟宜機場、美國辛辛那堤國際機場等地，都已在新冠肺炎大流行期間所需的機場消毒工作上，發揮非常大的作用。

茂綸表示，Avidbots Neo具備自動打掃、消毒及殺菌等功能，適用於多種高低地形及地板材質，透過內建的AI人工智慧功能規劃場域內最佳清潔路線，閃避行人及路面障礙物，並於清潔完成後提供場域清潔報告，它同時配備有2個水槽，分別用於清水與汙水，清潔時將消毒劑放入乾淨水槽，確保不會二度使用汙水清潔地板。

此外，Avidbots Neo充電完成後，可連續工作時間6小時，操作人員可同時利用PC、平板、智能手機等，透過Wi-Fi及4G無線網路進行遠端監控，24小時全天候即時掌握工作進度及清潔效果，大幅節省人員成本，維持穩定的清潔品質，且內建軟體自動更新功能，提高機器人使用效能及操作便利性。

茂綸表示，公司已取得Avidbots Neo在台代理權，第2季在台推廣銷售，首波瞄準機場、捷運、醫院、百貨商場、辦公大樓及物流倉庫等大型公共場域清潔市場，執行公共場所定期及不定期的清潔消毒工作。

茂綸進一步表示，隨著日本母公司Macnica現已成功拓展多元化業務佈局，茂綸也將逐步從IC通路商轉型為全方位解決方案供應商，期搶攻企業與工廠客戶，掌握高階新興應用市場商機。

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