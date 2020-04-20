Uber Eats攜手合作貨運業者 提供外送合作夥伴清潔液

Uber Eats在提供消費者便利、多元的用餐體驗之餘，除了遵循中央疫情指揮中心的指引，持續提醒外送合作夥伴強化自身與他人防護措施，並推出「無接觸」服務及新增 LINE Pay付款選項，減少直接接觸。Uber Eats與其合作貨運業者今（20）日宣布，獲李長榮化工捐贈75%異丙醇稀釋清潔液，可望嘉惠7,000多名外送員。

Uber Eats台灣總經理李佳穎表示，Uber Eats 作為合作餐廳、外送合作夥伴及消費者信賴的後盾，希望在與合作貨運業者一起持續努力保障外送合作夥伴及餐廳合作夥伴衛生安全的同時，讓消費者也能安心享用優食。很開心此次獲贈李長榮化工捐贈75%異丙醇稀釋清潔液，讓外送合作夥伴加強保溫袋的清潔殺菌，增添平台用戶的安全與安心。

針對稀釋異丙醇清潔液正確的使用方法，台大化工系副教授康敦彥表示，異丙醇與酒精（乙醇）的消毒作用相似，適用於環境及物品表面之清潔、消毒、抗菌。使用時應注意於通風處，避開眼睛或身體有傷口處等部位，在易頻繁接觸的物體表面連續噴二次，無需擦拭，靜置30秒即可自然揮發，因此不會有清潔液汙染食物的疑慮。

李長榮化工也表示，2月底起已經捐贈75%稀釋異丙醇，協助社會大眾對抗疫情，捐贈對象包括了近160間小學和幼稚園、高雄市經發局、消防局、警察局與交通大隊、台灣大學、高雄醫學大學與松山社區大學等。