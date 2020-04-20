華航正名？華航員工心中永遠的痛

面對華航改名議題不斷被拿出來討論，華航企業工會理事長劉惠宗今（20）日也語重心長的表示，「改名議題是華航員工心中永遠的痛」。

劉惠宗談及華航改名議題時分享多數華航人的心情，隨著新冠疫情在全球持續發燒，疫情是天災，造成全球航空業現金流即將斷炊，國泰航空也開始裁員，工作面臨這麼大的變數之際，大家只能盡力防範；但改名的風險，則是可以不必要發生的危機問題，所有華航人也都不願意去承擔這樣的營運風險。

面對許多網民不斷提華航更名的議題，這對於華航員工來說就是心如刀割，華航有近2萬名員工，包含的家庭影響數就更大，大家都很擔心，現在面臨減薪，萬一正名讓華航營運發生困難，內心的恐慌及痛苦是外人所不能了解。

劉惠宗也進一步表示，眼看這個疫情，讓華航客運幾乎停擺，機組人員面臨無班機可以飛窘境，薪水已經開始縮水的焦慮、煎熬是外人無法想像；近日許多員工更擔心改名，因為改名輕則讓華航營運規模大縮水，重則可能讓華航發生倒閉的壓力，疫情當前，何必讓這群疫情受災戶內心再受苦。

華航已經是一家全球型的航空公司，苦心經營60年，這期間航線經營、降落的最佳時間航段，都是華航一步一腳印經營換來，華航長期努力經營卡住好時段，改名後全面全部重談；正名也讓很多員工擔心華航飛機會不會飛不出台灣就算疫情結束後，還是沒有工作可以做，擔心會影到長期的工作權，希望外界對於正名一事能先放下，不要在航空業最艱困的時間，讓華航員工還要承擔更多的擔憂。