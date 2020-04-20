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破天荒！20年首見 「微風之夜」今年不封館線上直播

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
微風獨家-balenciaga shopping phone holder金色手機包，推薦價29,900元。 圖／微風提供
微風獨家-balenciaga shopping phone holder金色手機包，推薦價29,900元。 圖／微風提供

受新冠肺炎疫情影響，每年於母親節前夕舉辦的時尚界盛事「Breeze Night-微風之夜」，今年將不舉辦封館活動，為20年首見。不過，微風集團今（20）日也表示，今年微風之夜也將破天荒首次升級線上直播，提供最長優惠期間，併推最狂限定商品。

今年微風之夜主題為「GOLDEN Utopia 微風之夜特典-烏托邦黃金週」，但配合政府防疫政策讓顧客在家也能與時尚接軌，特別將封館活動升級為線上舉辦，4月 25日星期六19:00 將首次安排最強星光直播，邀請到重量級金牌主持人做第一線介紹，讓顧客透過線上方式對微風之夜特典及限定商品能更了解．且直播當天並會推出線上加碼優惠，邀請消費者一同體驗首次微風之夜線上直播的驚喜。

微風集團表示，即日起至4月22日（周三）母親節期間搶先加碼推出全館滿千送百、滿萬送千，不論在業種、品項都有加碼回饋。在 4月23日（周四）~5月10日（周日）為期 18 天的烏托邦黃金週更有 VIP 會員限定獨家回饋，VIP 會員獨享不同櫃位門檻滿額，除了獲得電子酬賓券外，再加碼送現抵。

其中，國際精品/化妝品/名品/2F-7F 滿 100,000 加碼現抵 1,000、滿 200,000 加碼現抵5,000；1F 珠寶/微風超市滿 3 萬加碼現抵 300、滿 300,000 加碼現抵 3,000、滿 500,000 加碼現抵 6,000、滿 1,000,000 加碼現抵 15,500，僅抵用券回饋率即達 12%以上。

此外，今年微風之夜並增加滿額禮門檻，顧客累計達指定門檻以上可兌換 Georg Jensen Travel INFINITY 28 吋聚碳酸酯行李箱、Dyson 三合一空氣清淨機、iPhone 11 等多項好禮。

值得一提的是，今年微風之夜還特別推出超過百件以上的千萬珠寶品項，持續看好高級精品消費力。其中高級珠寶 Chaumet 今年適逢品牌240周年暨慶祝於二月重新開幕的凡登廣場總店，推出限量 TRÉSORS D’AILLEURS 高級珠寶戒指系列，選定台灣為海外巡迴首站，於今年微風之夜檔期進行首展，本次抵台的高級珠寶作品共 85 件，總價高達 8 億。

此外，還有Boucheron 今年1月甫於巴黎發表的新作標誌性設計「問號項鍊」也為了微風之夜抵台，特別空運近 30 件頂級珠寶作品供貴賓鑑賞。BVLGARI、Cartier、TASAKI 等獨家精品也限定登場。

微風獨家-TASAKI floral stars鑽石珍珠項鍊，推薦價990,000元。 圖／微風提供
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微風獨家-BV Banana編織肩背包。圖／微風提供
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微風集團 珠寶

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