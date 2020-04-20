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和泰車總裁逝世 享耆壽93歲

聯合晚報 / 記者黃淑惠／台北報導
和泰汽車蘇燕輝總裁一生與汽車為伍，於4月19日晚間安詳辭世，享耆壽93歲。圖/和泰車提供
和泰汽車蘇燕輝總裁一生與汽車為伍，於4月19日晚間安詳辭世，享耆壽93歲。圖/和泰車提供

1984年日野與和泰共同成立國瑞汽車，在台灣製造HINO重型車輛，與國瑞總經理 菊田 將合影。圖／和泰車提供
1984年日野與和泰共同成立國瑞汽車，在台灣製造HINO重型車輛，與國瑞總經理 菊田 將合影。圖／和泰車提供

和泰汽車集團總裁蘇燕輝於今年4月19日晚間安詳辭世，享耆壽93歲，蘇燕輝在和泰服務超過60年，見證整個台灣汽車產業的發展歷史，堪稱台灣汽車產業發展的重要推動者，2010年退休後，擔任集團總裁，順利交棒予黃南光董事長，是台灣汽車產業歷史上非常難得的活字典。

蘇燕輝是台灣汽車產業發展的重要推手，早於1960年代，蘇燕輝為和泰汽車打造強健的經營制度，可說是打造台灣創造經濟奇績的重要公司之一。

蘇燕輝打下和泰車良好的基礎後，營運情況穩定，去年營收2137億元，稅後純益117.68億元，每股純益21.55元，股價還是汽車股的股王。

在公司治理上，蘇燕輝秉持學習陶朱公的儒商商魂與經商致富哲學，辦公室常掛其座右銘「陶朱公理財十二則戒」。

蘇燕輝是台灣汽車產業歷史上非常難得的活字典。1969年行政院開放，由中信局執行代理進口小汽車，和泰申報代理豐田的CORONA、MARKⅡ、CROWN三車款，由蘇燕輝帶頭研擬販賣策略，在行政院核准公告30日內，已擁有進口總數2567輛中的803輛，市占率31%，遠超過其他代理公司。

1977年政府限制日本車進口，以販賣進口車為主的和泰汽車，受政府政策影響，讓蘇燕輝更堅定將豐田汽車引進台灣，在地生產國產化車輛，如此才能穩定提供台灣市場需求，和泰汽車能穩定推動汽車銷售，是蘇燕輝最大的心願。2010年，蘇燕輝退休，集團交棒予董事長黃南光與其子總經理蘇純興。

延伸閱讀

蘇燕輝一生熱愛汽車與奉獻 為產業重要推手

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