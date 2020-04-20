華航勞資協商 企業工會提出三原則

新冠疫情在全球持續發燒，航空業現金流都開始斷炊，華航今天開始邀三大企業工會進行協商。企業工會下午即將進行協商，理事長劉惠宗表示，工會會提出「不裁員堅持、囡求主管降幅比員工大、策略不是以幅度來計算，而是以工作天數來計算」。

華航全球有近2萬名員工，每個月的龐大薪水支出，已經壓的華航喘不過氣來。劉惠宗表示，公司現在面臨的困境，企業工會的會員普遍都能理解，還是希望華航能保障員工的工作權，創造勞資雙贏為目標。

劉惠宗表示，企業工會今天與華航進行勞資協商，唯一堅持華航不要裁員；其次，會提出要求，如果要減薪，華航主管級的降薪幅度要比員工還大，普遍成員認為主管應領頭示範。

調降的策略，不是以調降幅度來討論，劉惠宗也表示，目前沒有調降的幅度，而是希望跟公司協商，在現在工作量比較少情況下，以實際工作天數來計算。舉例，一個月員工正常應工作天數為22天，勞資雙方可以討論要減少工作天數，才能實質減輕公司的現金流壓力，又能不影響員工生活概況。

國內最大的航空集團華航也表示，人事成本占華航總成本15%，考量到在疫情結束前華航必須要有更好的節流策略，在疫情不知道何時結束之際，華航已經主動邀集三大工會包括企業工會、空服職工會、機師工會一起進行協商，希望能創造勞資雙贏策略。