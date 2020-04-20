豐興連升廢鋼兩週 鋼筋跟漲300元

豐興（2015）本週國內廢鋼、鋼筋價格止跌回升，每公噸均調漲300元，型鋼則維持平盤。豐興表示，國際廢鋼原物料價格近期重新上漲，帶動鋼筋跟漲，是本週盤價調漲主因。

國際廢鋼報價及澳洲鐵礦砂價格最近兩週反彈，豐興連兩週調漲廢鋼價格，鋼筋本週跟漲。豐興本週廢鋼收購價上漲至每公噸為6,800元，鋼筋每公噸為1萬4,600元，型鋼價格每公噸維持1萬900元。

國際原物料行情方面，豐興指出，美國大船廢鋼本週無報價，日本2H廢鋼本週報價每公噸上漲至225美元，美國貨櫃廢鋼本週報價每公噸上漲至215美元，澳洲鐵礦砂每公噸由83.55美元小漲至85.45美元。

豐興鋼筋銷售以國內為主，公司表示，受惠台商回流及公共工程增加，今年來鋼筋出貨穩健，將成為上半年獲利成長主要動力。不過，因新冠肺炎疫情持續，市場不確定因素依舊存在，公司稱將持續觀察疫情發展。

型鋼方面，因國際廢鋼行情仍未止跌回穩，且市場需求放緩，壓抑了售價往上，上週每公噸調降每公噸300元後，本週維持平盤。豐興觀察，國際廢鋼原料走弱，客戶預期跌價心理持續；另當前客戶庫存偏高，將是本季營運負面因素。