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廷鑫下游需求成長 鋁合金棒、盤元產能滿載

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

廷鑫（2358）近期下游鋁擠型廠需求增加，公司持續提高鋁合金棒產能，有助出貨表現。廷鑫表示，公司鋁合金棒品質穩定，今年以來受惠客戶轉單及大陸客戶訂單增加，公司得以減緩新冠肺炎疫情的衝擊，目前產能滿載，預期營收仍能逐步成長。

廷鑫表示，近年在大陸同業價格競爭的環境下，鋁合金棒業務調整為持續提升產品品質避開紅海市場，並拓展煉鋼用鋁脫氧劑、皮件、鋼材貿易等新業務，然鋁合金棒仍為公司營收占比最高的業務，在鋁合金棒營收縮減之下，公司營收因而連兩年走緩。

今年因新冠肺炎疫情從中國大陸開始向全球蔓延，下游鋁擠型廠面臨大陸供應商斷鏈情況，轉向廷鑫下單，廷鑫因而受惠。廷鑫表示，公司積極開發成份、延展性更佳的高強度鋁合金產品，客戶轉單至廷鑫之後，預料可望成為長期客戶，訂單可望穩定成長。

廷鑫表示，在鋁合金本業的技術開發上，煉鋼用鋁脫氧劑穩定供應台塑越南河靜鋼廠，並積極開發海外新客戶；高附加價值的鋁合金扣件材料已取得IATF 16949認證，放眼電動車輕量化需求，目前正供應客戶試產，預計下半年可開始逐步量產。

除了鋁合金本業的成長，廷鑫去年將皮件生產重心移回台灣，以因應中美貿易戰的轉單效益，今年又因新冠肺炎疫情的原因，精品皮件客戶轉單情況又更為明顯。公司看好，在皮件業務產能穩定增加的貢獻下，全年營運逐步走高可期。

廷鑫 營收 疫情

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