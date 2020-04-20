快訊

磐石艦一確診14日竟下船購物 台南疫調打臉國防部

染疫24國軍停留地點 指揮中心已向20多萬民眾發簡訊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

和泰車總裁蘇燕輝辭世 享壽93歲

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導
見證與推動台灣汽車產業的和泰總裁蘇燕輝（和泰車提供）
見證與推動台灣汽車產業的和泰總裁蘇燕輝（和泰車提供）

和泰汽車集團總裁 蘇燕輝先生於4月19日晚間安詳辭世，享耆壽93歲，蘇燕輝在和泰服務超過60年，見證了整個台灣汽車產業的發展歷史，其一生對汽車的熱愛與奉獻，堪稱台灣汽車產業的重要推動者，而對於員工的照顧與社會的回饋更是不遺餘力，2010年退休後，擔任集團總裁，順利交棒予黃南光董事長，目前和泰各集團版圖也都持續蓬勃發展。現任和泰總經理蘇純興則是蘇燕輝的公子。

蘇燕輝在公司治理的哲學上，秉持學習陶朱公的儒商商魂與經商致富哲學，一直以陶朱公理財十二則戒為座右銘勉勵自己，更督促全體員工於最好的時候做最壞的打算與最好的準備，蘇燕輝憑藉著無比的毅力以及過人的能力，帶領和泰度過禁止進口與金融危機的難關，是台灣汽車產業歷史上非常難得的活字典。

蘇燕輝1927年出生於彰化鹿港，1944年彰化工科校畢業後進入台灣總督府鐵道部服務，1951年任職於金山行，1959年進入和泰汽車任職，服務超過60年，任職期間經歷日本車管制進口、籌備大汽車廠、領導和泰汽車轉型等艱辛挑戰，同時也見證台灣汽車工業發展軌跡，一生與汽車為伍，以強大的決心和過人的能力以及對汽車的熱愛，推動台灣汽車產業發展，為台灣經濟發展做出的貢獻。

投身汽車產業 健全經營體制

　1949年和泰汽車取得豐田汽車台灣總代理權，成為豐田汽車第一家海外總代理；1959年蘇燕輝家族企業金山行入股，並由蘇燕輝出任和泰貿易股份有限公司總經理一職，自此推動和泰汽車及台灣汽車產業發展。

　進入和泰後，蘇燕輝配合政府政策，銷售進口豐田車款，1969年行政院開放，由中信局執行代理進口小汽車，和泰申報代理豐田的CORONA、MARKⅡ、CROWN三車款，由蘇燕輝帶頭研擬販賣策略，在行政院核准公告30日內，已擁有進口總數2567輛中的803輛，市占率31%，遠超過其他代理公司。

1977年政府宣布限制日本車進口，和泰經營空間瀕臨斷絕，以販賣進口車為主的和泰汽車，銷售受政府政策影響，讓蘇燕輝更加堅定要將豐田汽車引進台灣，在地生產國產化車輛的想法，他認為只有如此才能穩定提供台灣市場需求，和泰汽車也能穩定推動汽車銷售，讓公司長期穩定的成長。

　1984年和泰汽車與日野汽車合資買下通用汽車在台成立的華同汽車，並改組為國瑞汽車。蘇燕輝擔任國瑞汽車董事長期間，歷經不斷的和政府交涉，1988年豐田汽車入股國瑞汽車並簽訂技術合作契約，同年6月導入生產商用車ZACE，次年導入乘用車CORONA，蘇燕輝先生自1959年進入和泰服務開始，28年努力不懈的奮鬥，終於引進豐田車及日野大型車來台生產及銷售。

　1997年和泰50周年，蘇燕輝推動為期5年的構造改革，包含引進符合台灣之車種、內部組織重整、周邊事業發展方向、經銷商資本結構強化等專案，奠定和泰汽車於台灣汽車市場領先地位，自2002年開始以連續蟬聯18年台灣汽車市場銷售冠軍，導入多款暢銷車種，屢創銷售佳績。

2014年國瑞汽車成為單一車廠年產量達20萬台，外銷突破10萬輛的汽車製造廠，經濟部部長頒發一等經濟專業獎章予時任國瑞董事長蘇燕輝及日本豐田汽車公司社長豐田章男，肯定30年來對台灣汽車產業的貢獻。

2010年，蘇燕輝退休，集團經營交棒予黃南光董事長與其子蘇純興。2017年和泰汽車70周年慶，總經理蘇純興以Think Amazing為願景，勉勵同仁以跳脫框架的思考模式，來因應快速變化的數位時代。面對汽車產業日新月異的環境，和泰汽車將以蘇燕輝先生傳承予每位員工的精神，以沒有最好只有更好，永不放棄，大膽挑戰的態度，持續提供給顧客更超越期待的產品與服務。

豐田

延伸閱讀

和泰汽車集團總裁蘇燕輝19日辭世 享耆壽93歲

和泰汽車國中小導護志工裝備捐贈 3000套線上申請開跑

TOYOTA Corolla Altis GR Sport 4月29日線上發表

資金紅利概念股／中鋼、和泰車 市場關注

相關新聞

和泰車總裁蘇燕輝辭世 享壽93歲

和泰汽車集團總裁 蘇燕輝先生於4月19日晚間安詳辭世，享耆壽93歲，蘇燕輝在和泰服務超過60年，見證了整個台灣汽車產業的...

陳怡君專訪（一）／愛爾達打叢林戰 要做全媒體

全台最大國際運動賽事數位轉播頻道業者愛爾達董事長兼執行長陳怡君表示，以體育壯大品牌聲勢，持續投入綜藝及戲劇內容，以創造成長動能，並透過「整合式創新」打造新商業模式。

豐興連升廢鋼兩週 鋼筋跟漲300元

豐興（2015）本週國內廢鋼、鋼筋價格止跌回升，每公噸均調漲300元，型鋼則維持平盤。豐興表示，國際廢鋼原物料價格近期重...

廷鑫下游需求成長 鋁合金棒、盤元產能滿載

廷鑫（2358）近期下游鋁擠型廠需求增加，公司持續提高鋁合金棒產能，有助出貨表現。廷鑫表示，公司鋁合金棒品質穩定，今年以...

疫情不可輕忽 環球購物屏東店今日休館消毒

環球購物屏東店今（20）日表示，自疫情發生起，即全面強化館內防疫措施，現因新冠肺炎疫情影響，今更配合中央流行疫情指揮中心...

東元布局4大生產中心 建立中國以外第2供應鏈

因應武漢肺炎疫情，電機大廠東元規劃建立中國大陸以外的智動及機電產品部件第2供應鏈，在製造中心，東元布局中國大陸、台灣、越...

陳怡君專訪（二）／她，帶團隊從危機中茁壯

愛爾達董事長兼執行長陳怡君當年「誤打誤撞」跨入運動轉播，20年來面對「網路泡沫」、「大股東因黨政軍條款一夕撤資」、「里約奧運虧損」、「世足賽轉播卡卡」等危機與挑戰，陳怡君始終笑著面對，並帶著愛爾達從危機中蛻變茁壯。

海運快遞轉熱 網購族最愛淘這5種貨

海外網購蔚為風氣，疫情蔓延也不減需求，其中貨源又以對岸為大宗，在空運運量受限下，海運快遞量短期間暴增，關務署統計今年前三月，台灣民眾最愛淘的貨，分別是鞋類、服飾、電器、五金及生活用品。

進口快遞逆勢成長 海運量暴增 比雙11還多

新冠肺炎疫情未解只能宅在家，許多人增加不少上網時間，海外網購也不減。關務署統計五萬元以下的進口快遞貨物簡易報單量，今年首季雖受疫情影響首次出現衰退，但三月分卻逆勢成長，較去年同期增加四十萬筆，其中以運送兩岸貨物為主的海運快遞量更比去年雙十一還多，可見疫情阻擋不了跨國界的網購族。

策略經營／王正明轉型食品服務業 場景行銷 做大市場

若問台灣人「桂冠」這個品牌有什麼產品？相信十個人中有八、九個人會告訴你：「是冬天吃的湯圓」。桂冠誕生於1970年，已有半世紀歷史，這個老字號的湯圓品牌，並不甘於只靠著湯圓打天下，如今的桂冠，更有微波加熱食品、火鍋料理、關東煮、包子等，稱霸冷凍食品產業，穩坐市占第一名。

點子農場／打造亞洲古典音樂之都

「疫情過後，海飛茲大師會飛來台灣，全亞洲古典音樂的菁英也會來和他同聚一堂，一起打造台灣成為全球古典音樂重鎮。」謝宜君說，同樣的畫面也曾出現在24年前的美國馬里蘭州。

經濟選書／零消費的商機

一般的傳統觀點認為，我們應該在已消費經濟中尋求成長和繁榮，而大多數的資本確實是流向那些地方，以追逐令人振奮的成長新機會。可想而知，利用企業依賴的市調工具來評估這些機會也比較容易。但我們認為，鎖定「零消費」是幫企業啟動成長引擎的最佳機會，而且這種新的成長引擎可為社群提供就業機會和收入，最終可以幫在地人改善生活。

熱門新聞

比亞迪攻半導體 衝擊台廠

金管會准了！ 元大S&P原油正2免下市

疫情爆發影響訂單 越南中型台商面臨生存危機

降息潮來襲 壽險保費喊漲一成

新iPhone預購熱 蘋鏈振奮

筆電、PCB廠 訂單塞爆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。