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疫情不可輕忽 環球購物屏東店今日休館消毒

經濟日報 / 記者何秀玲／台北即時報導
環球購物中心line今（20）日宣布屏東店休館一日的訊息。
環球購物中心line今（20）日宣布屏東店休館一日的訊息。

環球購物屏東店今（20）日表示，自疫情發生起，即全面強化館內防疫措施，現因新冠肺炎疫情影響，今更配合中央流行疫情指揮中心及屏東縣政府防疫措施，休館一天進行全館清潔消毒作業。

環球購物中心也提到，屏東店不僅於3月中起針對進入館內之顧客，皆需透過紅外線體溫偵測儀或額溫槍測量體溫，並宣導配戴口罩，同時也提醒社交距離，於餐廳桌上張貼安全距離貼紙，規劃梅花座，以及針對排隊動線，貼上地貼標示距離，提醒消費者盡量保持安全間距。

此外，更持續進行全館消毒、營業時間全天候排換空氣，各出入口備有酒精消毒液，針對公共區域，像是手扶梯、電梯按鈕每兩小時酒精消毒；餐廳用餐區、影城強化消毒措施；親子樂園每日全面消毒，進場前量體溫、戴口罩、手部酒精消毒；娃娃車租借使用，租借歸還後及下次使用前，全車酒精消毒；參與館內活動主動進行手部酒精消毒。

此外，全體員工配戴口罩、每日兩次測量體溫，如有發燒症狀發生，即要求盡速就醫，並進行後續追蹤關懷。

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