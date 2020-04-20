疫情不可輕忽 環球購物屏東店今日休館消毒

一般的傳統觀點認為，我們應該在已消費經濟中尋求成長和繁榮，而大多數的資本確實是流向那些地方，以追逐令人振奮的成長新機會。可想而知，利用企業依賴的市調工具來評估這些機會也比較容易。但我們認為，鎖定「零消費」是幫企業啟動成長引擎的最佳機會，而且這種新的成長引擎可為社群提供就業機會和收入，最終可以幫在地人改善生活。

2020-04-19 23:01