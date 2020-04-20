疫情不可輕忽 環球購物屏東店今日休館消毒
環球購物屏東店今（20）日表示，自疫情發生起，即全面強化館內防疫措施，現因新冠肺炎疫情影響，今更配合中央流行疫情指揮中心及屏東縣政府防疫措施，休館一天進行全館清潔消毒作業。
環球購物中心也提到，屏東店不僅於3月中起針對進入館內之顧客，皆需透過紅外線體溫偵測儀或額溫槍測量體溫，並宣導配戴口罩，同時也提醒社交距離，於餐廳桌上張貼安全距離貼紙，規劃梅花座，以及針對排隊動線，貼上地貼標示距離，提醒消費者盡量保持安全間距。
此外，更持續進行全館消毒、營業時間全天候排換空氣，各出入口備有酒精消毒液，針對公共區域，像是手扶梯、電梯按鈕每兩小時酒精消毒；餐廳用餐區、影城強化消毒措施；親子樂園每日全面消毒，進場前量體溫、戴口罩、手部酒精消毒；娃娃車租借使用，租借歸還後及下次使用前，全車酒精消毒；參與館內活動主動進行手部酒精消毒。
此外，全體員工配戴口罩、每日兩次測量體溫，如有發燒症狀發生，即要求盡速就醫，並進行後續追蹤關懷。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言