央行報告：料新冠肺炎疫後 將產生一定規模反全球化

央行最新報告昨（18）日出爐，就「新冠肺炎疫情後，對我國國際經貿環境的影響與展望」為題，示警指出新冠肺炎疫情後，將加劇反全球化，不利國際貿易分工。

報告中建議台灣企業要積極多元生產布局，例如台灣政府推動四大中心，包含「高階製造中心」、「高科技研發中心」、「半導體先進製程中心」、「綠能發展中心」，引導企業數位轉型、驅動產業升級。

央行副總裁嚴宗大周一（20）日將前往財委會，就「新冠肺炎疫情後，對我國國際經貿環境的影響與展望」專題報告。

央行報告中對政府提出建議，指出建議台灣企業要朝向多元生產布局、促進投資與創新、推動產業升級，以提高長期經濟成長。例如，可以強化引導台商回台投資高階至會製造，同時加速協助企業至新難向國家布局，除了有助多元生產，也利於拓銷新南向市場。

另外，此次新冠肺炎疫情使得網路經濟、電子商務以及外送平台更加發達，央行認為，或許可以減緩衝擊程度，並可催生不同產業創新。

最後，央行建議，政府可以掌握此次疫情契機，加速推動吸引台商回流以及外資來台投資方案，並積極推動產業升級以及自動化生產，除了可以提振整體投資動能，也可降低人口老化對經濟衝擊，有助提升勞動生產力以及總要素生產力，將挹注中長期經濟成長動能。

央行報告中指出，疫情持續升高，已經廣泛衝擊全球經濟活動，肺炎實施的封閉式管理，在全球大封鎖（Great Lockdown）下，全球經濟呈現大幅衰退。

同時，新冠肺炎疫情暴露全球供應鏈過於依賴中國大陸的脆弱性，企業將加速自中國大陸移出，如日本政府擬編列預算協助供應鏈移動，估計未來肺炎疫情後，各國政府將引導國安相關產業鏈在母國擴大布局，疫後將產生一定規模的反全球化現象，不利國際貿易分工的經濟效率。

而台灣屬於小型開放經濟體，輸出容易受到國際需求影響。WTO預估，新冠肺炎大流行衝擊各國經濟活動，2020年全球商品貿易將劇減12.9％至31.9％；其中以北美及亞洲的出口受創最大，進口亦呈兩位數衰退，此二地區為台灣最主要出口市場，合計出口比重73.5％，將不利台灣經貿成長。