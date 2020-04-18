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美髮、SPA店苦撐 業者籲納入「振興抵用券」使用範圍

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
多家美髮業者已改採「預約制消費」，五星級飯店的SPA來客數也下滑近五成。圖／外貿協會提供
多家美髮業者已改採「預約制消費」，五星級飯店的SPA來客數也下滑近五成。圖／外貿協會提供

受到新冠肺炎疫情影響，人與人之間除了避免接觸外，也因為幾乎「零社交活動」，使得美髮、SPA業的需求大幅下滑，多家美髮業者已改採「預約制消費」，但需要較長時間服務且消費金額高的燙染髮客人卻是零零星星，連過去經常固定消費的企業老闆和董娘們，這陣子也都不常見了。五星級飯店的SPA來客數也下滑近五成。

除了爭取水電、租金的減免紓困方案外，美髮、SPA業者也希望「振興抵用券」的使用，能將他們囊括列入。

新冠肺炎疫情來得又急又猛，就連國內美髮龍頭業者曼都的業績都已下滑一成。據了解，美髮業受疫情影響，金字塔頂端顧客減少上門，較長時間服務的燙髮比率降低，年紀大及家中有小孩的客人也儘量不出門，而且社交減少，是大幅降低需求的主因。

除了觀光客外，也深受國內名媛貴婦喜愛的台北晶華沐蘭SPA也受此波新冠肺炎疫情衝擊，飯店表示，衰退幅度達40%，客層以長期顧客，晶華會員和住宿房客為主。近期因為有搭配相關的住房+SPA專案，所以彌補以往外國觀光客減少的損失。

擁有台北三間店點的美髮業者好剪才，也發現位於大安區的店址，由於消費年齡層偏高（大概30~60歲），非常明顯業績就比其他兩間店掉了許多，3月相較2月幾乎掉了三成，有小孩的家長客人與中老年客層影響尤其明顯且劇烈。

好剪才執行長陳亭安透露，甚至有很多以高年齡客層為主要客群的髮廊，在新冠肺炎疫情爆發後，直接掉了50%的營業額。

陳亭安表示，美髮服務業由於會直接與客人近距離互動，受新冠肺炎疫情影響，肯定會讓客人恐慌，害怕過多的接觸。往常平均單月取消筆數約15筆，但2月單月取消筆數30筆，3月單月取消筆數42筆，而4月清明連假過後的幾天，被取消改預約的機率又比往常高了一倍。

疫情 肺炎 SPA

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