誠品24hr書店 信義店呼聲高

經濟日報 / 記者何秀玲／台北報導
誠品敦南店將於5月31日熄燈。 本報系資料庫
誠品敦南店將於5月31日熄燈。 本報系資料庫

全球首家24小時書店誠品敦南店今年5月31日將正式謝幕，誠品董事長吳旻潔將於下周四（23）日宣布新24小時書店接棒據點和內容，據消息指出，新24小時書店將位於誠品信義店三樓；對此誠品僅表示，下周將宣布據點，其他相關訊息則不回應。

誠品敦南店因去年5月初國泰「起家厝」通過都更環評，預計三年內完成拆建，今年誠品合約到期後，確定無法留下，根據誠品去年年報資料顯示，合約將在6月15日到期，並確定於5月31日正式熄燈。去年股東會上吳旻潔就篤定宣示，台灣24小時經營的書店不會斷，下一家店須有開24小時潛力，但當時內部未確定會是哪一家。

今年4月10日誠品生活於臉書粉絲團，舉辦「新24小時書店大預測」按讚票選，候選店有信義、松菸、南西、園道（台中綠園道）、台大等五家店角逐，按讚數截至昨（17）日為止，園道被網友票選最高，不過據消息人士指出，最後24小時書店將落腳在誠品信義店三樓。

市場人士分析，信義區多家百貨皆有深夜餐廳以及夜店，相較其他地區，信義區可說是成為台北夜生活的代表；而信義店書店在疫情還未發生前，營業時間至凌晨12點，是發生疫情後才調整至11點，可見誠品看好信義區「夜間讀者」的需求，且該店鄰近捷運市政府站，交通方便，可說是最適合開24小時書店的分店。

該人士認為，會選擇三樓而非二樓，應是考量到商場營業內容，因信義店的三樓書籍最為豐富，又有主要販售食品的「誠品知味」專區，除了有零食果乾之外，還販售生鮮蔬果以及肉品等，屆時24小時書店若能串連食品，將能讓三樓營運內容更為完整。

至於其他候選店鋪，據了解，考量到台中閱讀人口不像台北多，所以只能從台北店鋪中選擇。

誠品敦南店 疫情

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