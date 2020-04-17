商辦轉手差價狠甩豪宅 賣方昆盈去年獲利1.36億元出場

經濟日報 / 記者陳美玲/台北即時報導

近兩年商用不動產因商辦、廠辦、工業地交易熱絡，倍受市場矚目；據實價登錄網最新資訊，內湖近一年成交總價前10名都是商辦、工業產品，其中新光產險砸11.25億買微米科技大樓，讓賣方昆盈獲利1.36億元出場。

台商回流加上國內企業對商用不動產之商辦、廠板需求增加，讓投資商辦、廠辦成為新話題。據全國不動產企研室統計，台北市內湖科技園區去年交易中瑞光路258巷有兩筆大宗的商辦交易，第一件為新光產物保險在去年10月砸下11.25億元，向昆盈買下微米科技大樓。

該案位於瑞光路258巷51號，土地面積約340.21坪、建物面積2,404.2坪，而昆盈企業與其子公司台灣微米科技於2014年5月公告合計以9.88億元向皇鼎建設取得該棟商辦，昆盈在持有五年後轉手，獲利約1.36億元。

另一筆位瑞光路258巷2號的國美時代廣場，去年12月則有3億80萬元實價揭露，為地上2樓以及地下2樓，建物移轉面積共639.29坪，含12個停車位，賣方於2017年12月以2.68億元取得，持有兩年轉手、獲利3,220萬元。

全國不動產內湖民權店店長吳澤民指出，內湖科技園區街廓成型，且相較市中心豪辦高昂的價格，內科商辦開價相對平實，因此廠辦交易一直都很熱絡，加上近年受惠台商回流尋找總部標的，今年詢問度更增加二到三成。

他分析，內科廠辦行情，可劃分為三大區塊，分別為近捷運西湖站的西湖段、鄰五期的舊宗段以及近瑞光港墘的文德段，商辦平均成交均價分別為60萬元、40~43萬元以及40~50萬元。

商辦

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