聽新聞
test
0:00 / 0:00

開線上商城 殺出營運新路

經濟日報 / 記者陳葦庭／台北報導
胡同燒肉在實體店面獲得成功後，不但積極與異業合作，更成立線上商城，上線初期單月營收就超過100萬元。 網路照片
胡同燒肉在實體店面獲得成功後，不但積極與異業合作，更成立線上商城，上線初期單月營收就超過100萬元。 網路照片

胡同燒肉成功站穩腳步後，創辦人吳念忠正式成立橘焱餐飲集團，將事業觸角延伸到拉麵、居酒屋、手搖飲等類別，不過，實體店面的成功並沒有讓他停下腳步，看準電商崛起和宅經濟的市場，吳念忠今年成立胡同線上商城，店裡提供的肉品、海鮮以及周邊的零食點心都買得到，也意外在新冠肺炎疫情中殺出一條血路，上線初期單月營收就超過100萬元，以下為專訪紀要：

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

問：最初推出線上商城主要的構想？

答：最初的發想是從中秋烤肉開始，因為台灣人愛烤肉，尤其中秋節烤肉更是家家戶戶的大事，因此胡同近年推出中秋烤肉組合，貼心幫客人搭配好食材和醬料，民眾不只可以吃到好料理，也可以享受在戶外烤肉的氣氛，後來因為希望胡同的產品能一年四季都可以滿足客人需求，所以決定推出線上商城。

問：線上商城產品有哪些？

答：像是店裡熱銷的達拉斯牛排、牛舌、A5和牛、霜降松阪豬、豬肉條、點心麵零食等，只要是在店裡點得到商品，在網路都可以買得到，目前已經有150多種品項上架，預計年底品項會超過1,000種。

問：一樣都是生鮮產品，消費者為什麼要多花錢跟胡同買，與超市商品有何差異化？

答：你吃到的可能是我們不要的產品，一般超市賣場架上的肉品是連著筋、膜、肥肉一起銷售，但是胡同線上商城的產品，保證跟店裡賣的品質相同，主因就是因為由中央廚房手工修切才能出貨，每一塊肉都能直接在家料理，客人不用煩惱肉品買回家還要另外花時間處理，甚至吃到筋太多而難以下嚥的部位，但肉商不會因為肉品被修切掉就少算錢，因此修切後的肉品成本是原本進貨價的兩倍，這也是燒肉店單價高的一大因素。

問：可以舉例哪些產品是特別有差異性？

答：像是牛五花油脂若是過多，就會影響風味，所以至少得修掉四成的多餘部位，才符合胡同的標準。

另外，老客人最愛的牛舌處理過程也是很繁複，得先手工剔除約30%的皮、膜、筋、油等，這些是會影響口感的部位，並去除口感不佳的舌尖部位之後，再塑形切片，才能達到最軟嫩彈牙的口感，這也是胡同線上商城跟一般賣場最大的不同。

問：新冠肺炎疫情延燒，胡同是否受到衝擊？

答：疫情從春節過後開始延燒，餐飲業生意就受影響，雖然胡同不是重災戶，但疫情爆發以來，每家店的生意都少了一至二成，但是線上商城在上線初期，單月營收就超過100萬元，算是為公司同仁打了一劑強心針，預期年底營收可以突破千萬元。

疫情 中秋節

延伸閱讀

比利時新冠肺炎逾5千死 瑞士將逐步放寬防疫限制

議員問疫情名稱 柯文哲：依國際標準稱新冠肺炎

電商向實體店家招手 Yahoo、蝦皮購物開店詢問熱

「新馬辣」插旗宜蘭！肉品免費升級、50元喝到飽

相關新聞

誠品24hr書店 信義店呼聲高

全球首家24小時書店誠品敦南店今年5月31日將正式謝幕，誠品董事長吳旻潔將於下周四（23）日宣布新24小時書店接棒據點和內容，據消息指出，新24小時書店將位於誠品信義店三樓；對此誠品僅表示，下周將宣布據點，其他相關訊息則不回應。

華固拿下重量級都更案

華固建設再下一城，公司昨（17）日公告投入138億元與正大尼龍合作開發都更案。據悉該案總銷上看260億元，不僅是華固有史以來拿下最大筆都更案，更是新北市第二大開發量體的都更案；全案占地上萬坪，為基地方正之大規模造鎮案，三年後正式推出將是新北市重量級開發案。

開線上商城 殺出營運新路

胡同燒肉成功站穩腳步後，創辦人吳念忠正式成立橘焱餐飲集團，將事業觸角延伸到拉麵、居酒屋、手搖飲等類別，不過，實體店面的成功並沒有讓他停下腳步，看準電商崛起和宅經濟的市場，吳念忠今年成立胡同線上商城，店裡提供的肉品、海鮮以及周邊的零食點心都買得到，也意外在新冠肺炎疫情中殺出一條血路，上線初期單月營收就超過100萬元，以下為專訪紀要：

橘焱 燒肉起家 建立餐飲王國

2005年，胡同燒肉夜食創辦人吳念忠和好友一起在台北市東區開出胡同燒肉夜食，15年後，胡同在全台有11家店，海外中國大陸和美國也都有據點，當年25歲熱血築夢的小伙子，靠著堅持與努力，在台灣打造具有特殊風格的餐飲王國，今年更進一步推出胡同燒肉線上商城，將實體服務擴展到網路，迎戰下一個15年。

吳念忠 為老婆開拉麵店

「我一旦習慣一個東西，就不會改變、不會換，所以我希望盡量養成好習慣。」採訪過程中，吳念忠一面翻著菜單，一面分享自己的人格特質，從無論是做生意或談戀愛，他都維持一貫的堅持跟耐力。

皇普慶35歲 六案齊發

皇普建設創立35周年，全台六案齊發，並推出「皇普35．成就幸福」新人成家專案大搶首購客戶。

誠品逆勢出擊 開快閃咖啡

今年雖有疫情搗亂，誠品董事長吳旻潔仍逆勢展店。誠品的創投公司「八心八箭」投資的日本咖啡店猿田彥，昨（17）日宣布攜手台北雀客旅館，開出首家街邊店「旅人期間限定店」，此為為期半年的快閃店，今年下半年也將在台北再開出一家店。

停課超前部署 NCC：指定公視3台播送節目

NCC今天召集跨部會會議，確定日後如果大規模停課，將指定無線電視「公視3台」當教學頻道，可以進行為期2週、每週5天、每天...

誠品24小時書店「信義、南西」進入最後抉擇 百貨業如此解讀

全球首家24小時書店誠品敦南店將於5月底熄燈，誠品將於4月23日世界閱讀日當天舉辦「新24小時書店宣告記者會」，由誠品董...

「坐」在客機椅子上是貨物 長榮今獲核准客艙載貨

民航客運市場急速萎縮，但貨運需求日益旺盛，民航局今已核准長榮航空得以客艙載貨；另有19家業者申請以客機的腹艙載貨、不戴客...

生活百貨龍頭加入集點換購熱戰 寶雅迎擊全聯、小七

近年來，超市、超商的「印花集點換購活動」戰況日趨白熱化，本土生活百貨龍頭寶雅，繼去年5月首度加入戰局，推出集點換購活動，...

3年前才穩定獲利 「YouBike之母」竟大膽接手連虧11年的坑

4月7日，日正當中，高雄市長韓國瑜跨坐在「微笑單車」（YouBike）上，宣布始於2009年、高雄率全國之先的公共自行車C-Bike，下半年將全數由微笑單車系統取代。

熱門新聞

千億現金補貼你能拿多少？各種方案一次搞懂

經濟部稱紓困就會發現金 孫大千：看得到吃不到的騙局

疫情衝擊台大附近餐廳 員工為拿失業補助自請開除

勞工申請自營作業者補貼 職業工會可先受理填表

「坐」在客機椅子上是貨物 長榮今獲核准客艙載貨

華南永昌證3月虧47億元 總座陳錦峰將調整職務

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。