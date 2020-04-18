開線上商城 殺出營運新路

胡同燒肉成功站穩腳步後，創辦人吳念忠正式成立橘焱餐飲集團，將事業觸角延伸到拉麵、居酒屋、手搖飲等類別，不過，實體店面的成功並沒有讓他停下腳步，看準電商崛起和宅經濟的市場，吳念忠今年成立胡同線上商城，店裡提供的肉品、海鮮以及周邊的零食點心都買得到，也意外在新冠肺炎疫情中殺出一條血路，上線初期單月營收就超過100萬元，以下為專訪紀要： 圖／經濟日報提供

問：最初推出線上商城主要的構想？

答：最初的發想是從中秋烤肉開始，因為台灣人愛烤肉，尤其中秋節烤肉更是家家戶戶的大事，因此胡同近年推出中秋烤肉組合，貼心幫客人搭配好食材和醬料，民眾不只可以吃到好料理，也可以享受在戶外烤肉的氣氛，後來因為希望胡同的產品能一年四季都可以滿足客人需求，所以決定推出線上商城。

問：線上商城產品有哪些？

答：像是店裡熱銷的達拉斯牛排、牛舌、A5和牛、霜降松阪豬、豬肉條、點心麵零食等，只要是在店裡點得到商品，在網路都可以買得到，目前已經有150多種品項上架，預計年底品項會超過1,000種。

問：一樣都是生鮮產品，消費者為什麼要多花錢跟胡同買，與超市商品有何差異化？

答：你吃到的可能是我們不要的產品，一般超市賣場架上的肉品是連著筋、膜、肥肉一起銷售，但是胡同線上商城的產品，保證跟店裡賣的品質相同，主因就是因為由中央廚房手工修切才能出貨，每一塊肉都能直接在家料理，客人不用煩惱肉品買回家還要另外花時間處理，甚至吃到筋太多而難以下嚥的部位，但肉商不會因為肉品被修切掉就少算錢，因此修切後的肉品成本是原本進貨價的兩倍，這也是燒肉店單價高的一大因素。

問：可以舉例哪些產品是特別有差異性？

答：像是牛五花油脂若是過多，就會影響風味，所以至少得修掉四成的多餘部位，才符合胡同的標準。

另外，老客人最愛的牛舌處理過程也是很繁複，得先手工剔除約30%的皮、膜、筋、油等，這些是會影響口感的部位，並去除口感不佳的舌尖部位之後，再塑形切片，才能達到最軟嫩彈牙的口感，這也是胡同線上商城跟一般賣場最大的不同。

問：新冠肺炎疫情延燒，胡同是否受到衝擊？

答：疫情從春節過後開始延燒，餐飲業生意就受影響，雖然胡同不是重災戶，但疫情爆發以來，每家店的生意都少了一至二成，但是線上商城在上線初期，單月營收就超過100萬元，算是為公司同仁打了一劑強心針，預期年底營收可以突破千萬元。