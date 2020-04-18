吳念忠 為老婆開拉麵店

經濟日報 / 記者 陳葦庭

「我一旦習慣一個東西，就不會改變、不會換，所以我希望盡量養成好習慣。」採訪過程中，吳念忠一面翻著菜單，一面分享自己的人格特質，從無論是做生意或談戀愛，他都維持一貫的堅持跟耐力。

吳念忠說，他和老婆是高中青梅竹馬，從17歲到40歲，一路攜手度過各種難關，連當初引進日本一幻拉麵品牌，也是因為老婆一句「覺得好吃」，充分展現出鐵漢柔情的一面。

吳念忠是金門人，高中畢業後到台北就讀輔大體育系，出社會後先是到健身房擔任經理，又在朋友的邀請下開出胡同燒肉夜食，用15年的時間打造屬於自己的餐飲王國。談起感情，他靦腆地笑說，一生只談過一次戀愛，就是現在的老婆，兩人從17歲唸高中開始交往，如今已經有三個孩子，言談間滿是幸福。

吳念忠回憶，剛投入餐飲業時什麼都不懂，人力也不夠，因此創業第一年全力拚搏，刷烤網、烤肉、切肉等都親自上陣，當時還是女友的老婆更是全力相挺，平日在竹科上班，周末就北上到店裡幫忙，就連老婆的家人都全家總動員，也成為他創業初期最強的後盾。

吳念忠在2011年成立橘焱餐飲集團，事業版圖不再侷限於胡同燒肉，還陸續開出拉麵、居酒屋、手搖飲店，談到引進日本北海道「一幻拉麵」的契機，他說，有一年帶家人到北海道旅行，老婆吃到一幻拉麵大讚好吃，讓他決定要把品牌帶進台灣，讓老婆隨時都能品嚐喜歡的美食。

他說：「最後我是用毛筆寫了日文信才打動日方社長。」吳念忠表示，從決定要代理品牌到確定引進台灣，前後花約二、三年時間，起初日本一幻拉麵的社長並不願意，吃了好多次的閉門羹，但他仍不願放棄，一直到後來他透過管道，用毛筆寫一封日文信表達誠意，才感動一幻拉麵的社長，也成為日本一幻拉麵在海外的第一個據點。

畢業於體育系，吳念忠選擇走一條和其他同儕不一樣的路，如果要用體育項目作比喻，他就像是一個具備耐力和毅力的長跑選手，知道自己的目標，堅定的往前邁進，而這一路相伴的老婆，就是他朝人生成功之路前進最好的隊友。

拉麵 餐飲業 體育

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