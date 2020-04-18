橘焱 燒肉起家 建立餐飲王國

經濟日報 / 記者 陳葦庭
橘焱董事長吳念忠 圖／橘焱提供
橘焱董事長吳念忠 圖／橘焱提供

2005年，胡同燒肉夜食創辦人吳念忠和好友一起在台北市東區開出胡同燒肉夜食，15年後，胡同在全台有11家店，海外中國大陸和美國也都有據點，當年25歲熱血築夢的小伙子，靠著堅持與努力，在台灣打造具有特殊風格的餐飲王國，今年更進一步推出胡同燒肉線上商城，將實體服務擴展到網路，迎戰下一個15年。

胡同燒肉成立於2005年，橘焱餐飲集團則是在2011年成立，吳念忠出任董事長，集團旗下品牌除了胡同燒肉，還引進北海道一幻拉麵、日本米其林一星餐廳鳥喜等知名餐飲品牌，營業額從初期一年約新台幣1,000萬元，成長目前一年約8、9億元。

第一間店胡同燒肉夜食位在東區的巷弄裡，當時創業團隊聯想到老北京蜿蜒卻有富含文化的胡同，決定以此命名，後來陸陸續續開設分店後，團隊更是把文字發揮到極致，以同音不同字的「ㄏㄨˊ」命名，目前旗下已經有「古月」、壺同、衚同、醐同、瑚同」等11個同音不同字的胡同燒肉店。

吳念忠說：「我什麼都不會，人家不做的我都做，光是烤網就刷了二、三年。」吳念忠是輔大體育系畢業，原本在健身房擔任經理，在好友的邀請下一起合資創業。

服務超周到 擄獲客人的心

他說，自己非本科系出身，一開始對餐飲一竅不通，只能用「校長兼工友的精神」土法煉鋼，無論是刷烤網、烤肉、切肉，甚至是到街上發傳單，全都自己來，創業第一年幾乎是全年無休，回到家倒頭就睡，醒來就是到公司上班，雖然過程艱辛，但卻從未動過放棄的念頭。

這樣的努力也隨著生意愈來愈穩定而讓他看見曙光，創業不到二年，就在東區開出第二家分店，接下來的時間幾乎以每年一間分店的速度展店。

大學就讀體育系，吳念忠說他四肢發達，但頭腦卻「不簡單」，從小在金門長大，家中是貢糖廠，從小跟在父母身邊做生意，大學畢業後到健身房擔任經理，每年要扛千萬元業績，因此也漸漸發展出一套自己的經營哲學， 不只講求餐點本身的美味度，對於服務更是做到無微不至，舉辦幫客人開門、拉椅子，掛衣服等小細節都不放過，每間店內也都會設置吧台座位，讓顧客看見餐點處理過程，不只將廚房透明化，也能拉近與客人的距離，細緻的服務，讓他從競爭激烈的東區餐飲戰場中脫穎而出。

吳念忠指出，「好食材只要肯花錢就買得到，創意和想法才是胡同最大的優勢」。他說，台灣餐飲業競爭激烈，尤其東區是燒肉的一級戰區，光是好食材已經不足以擄獲客人的心，因此他決定從小細節著手，訓練員工服務水準，像是烤完一盤肉就要換烤網。

圖／經濟日報提供
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設中央廚房 堅持食材品質

吳念忠表示，自己刷了二、三年烤網，刷出的心得就是每換一盤肉就換一次烤網最好清洗，但深究背後的原因，其實是為了維持每一道食材的味道，因此儘管現在清洗烤網的工作已經外包給其他專業廠商，多洗一片烤網都會增加成本，但吳念忠仍秉持品質不打折的精神，堅持從創業就立下的傳統，也為品牌立下好口碑。

好食材對於吳念忠而言是最基本的堅持，採訪過程中吳念忠一面翻著菜單，自信地說多年來都沒有換菜單，除了是要讓老客人每次回來都吃到喜歡的餐點，也不希望調整食材後影響品質，而為達到維持食材品質的高標準，他在5號店開幕後就投資2,000萬元設立中央廚房，由中央廚房統一切肉、配料，再送到各店，不只是將品質標準化，也為消費者的食安把關。

好食材和好服務的策略成功在市場打出一片天，就連星宇航空董事長張國煒也指名胡同燒肉做為機上餐。

吳念忠說，張國煒對機上餐的要求可不馬虎，為精準掌握機上復熱的時間、溫度還有口味，雙方在模擬口味上至少來來回回調整20次才定案。

胡同燒肉在全台已經有11家店，在海外有十家店，吳念忠的擴張版圖的腳步卻沒有打算放慢，看準宅經濟當道，胡同除了和外送業者合作推出便當，自有品牌線上商城也已經上線，主要販售店裡提供的生鮮食材和周邊產品，強調「店裡有賣，線上商城都買得到」，目前每月業績超過百萬元，預計年底業績就能破千萬元。

餐飲業 創業 張國煒

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