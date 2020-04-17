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哪來勇氣疫情間搶進永康街開店？ 郭元益副總這麼說

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
近來傳出老字號百年糕餅名店-郭元益，在疫情下仍大膽搶進永康街開出「喔熊伴手禮主題概念店」，令人振奮的好消息。 圖／郭元益提供
近來傳出老字號百年糕餅名店-郭元益，在疫情下仍大膽搶進永康街開出「喔熊伴手禮主題概念店」，令人振奮的好消息。 圖／郭元益提供

新冠肺炎來得又急又猛，重創百工百業，靠觀光財的商圈和伴手禮店更是業績慘跌，連過往人潮熙來攘往的台北超級黃金商圈永康街，人潮也少了一大半，人氣名店的排隊景象也不復見。但，近來卻傳出老字號百年糕餅名店-郭元益，在疫情下仍大膽搶進永康街開出「喔熊伴手禮主題概念店」，令人振奮的好消息。

到底哪來的勇氣呢？也曾經歷過SARA的郭元益副總經理郭建偉表示，品牌發展的腳步千萬不能停下來，不能有青黃不接的情形，才能在疫情結束時迎接消費商機的復甦。

郭建偉坦言，新冠肺炎對產業的影響，比起SARS時期來得更深更大，他苦笑著說，「至少SARS時沒有24小時，幾乎18個小時都戴著口罩吧！」，再加上近幾年台灣經濟與觀光客的互動比起SARS當年又更緊密，自然新冠肺炎疫情所帶來的影響幅度就更大。

郭建偉強調，沒有人預期疫情會是長遠的，不可能持續好幾年，只要把品牌的底蘊做好，疫情結束的那一天是值得期待的。

郭建偉指出，郭元益的觀光客占比約一成，是這次受到新冠肺炎衝擊較小的原因，雖然當初決定佈局永康街，看好的也是該商圈的觀光人潮，但現在同仁則有不同任務，以拜訪商圈內的企業用戶、公司行號為主，強化國內在地客的經營。

而近日在永康街開出的「喔熊伴手禮主題概念店」，也是郭元益的首間主題式聯名概念店，搶攻粉絲經濟，首賣喔熊牛軋餅乾也已同步登場。

喔熊是交通部觀光局為了推展觀光，以台灣代表性保育類動物台灣黑熊為主角，設計了超萌角色「台灣喔熊」，擔當「台灣觀光局超級任務組組長」任務，郭元益與交通部觀光局攜手獨家推出喔熊月餅、喔熊餅乾都相當受歡迎。

郭建偉指出，其中喔熊月餅更曾創下上市三周熱銷上萬盒紀錄，為進一步吸引國人與突顯台灣觀光意象，郭元益特別打造獨家主題門市，入門以超大喔熊與可愛喔熊推車迎接顧客，各式喔熊獨家限定商品與郭元益伴手禮也一應俱全，期望在疫情期間仍超前佈署，持續優化品牌伴手禮質感與服務，迎接疫情過後的國旅與國際觀光商機。

全新喔熊產品-「喔熊牛軋餅乾」添加來自台南的新鮮青海苔與蔬菜，夾入嚴選堅果及香濃新鮮奶油製成的牛軋餅乾首賣，口感香醇濃郁令人回味無窮，可愛喔熊造型與逗趣表情，一口咬下咀嚼濃濃在地味，活潑鮮明的餅乾與外盒設計，期望療癒送禮者與收禮者的心。

「喔熊牛軋餅乾」添加來自台南的新鮮青海苔與蔬菜，夾入嚴選堅果及香濃新鮮奶油製成的牛軋餅乾首賣，口感香醇濃郁令人回味無窮，搭配可愛喔熊造型與逗趣表情，超療癒。 圖／郭元益提供
「喔熊牛軋餅乾」添加來自台南的新鮮青海苔與蔬菜，夾入嚴選堅果及香濃新鮮奶油製成的牛軋餅乾首賣，口感香醇濃郁令人回味無窮，搭配可愛喔熊造型與逗趣表情，超療癒。 圖／郭元益提供
「喔熊伴手禮主題概念店」，也是郭元益的首間主題式聯名概念店，搶攻粉絲經濟。 圖／郭元益提供
「喔熊伴手禮主題概念店」，也是郭元益的首間主題式聯名概念店，搶攻粉絲經濟。 圖／郭元益提供

觀光 疫情 伴手禮

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