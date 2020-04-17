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客艙載貨長榮獲核准 客機機腹載貨5月底前申請1,800架

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
民航局協助業者提高貨運運能，以降低客運衝擊，截至4月中，業者申請客機只載貨案件，已約1,800架次，其中國籍航空占85%，今（17）日並已核准長榮航空所提的客艙載貨申請案。　圖／民航局提供
民航局協助業者提高貨運運能，以降低客運衝擊，截至4月中，業者申請客機只載貨案件，已約1,800架次，其中國籍航空占85%，今（17）日並已核准長榮航空所提的客艙載貨申請案。　圖／民航局提供

新冠肺炎疫情嚴峻，對航空業造成重大衝擊，交通部民航局協助業者提高貨運運能，以降低客運衝擊，截至4月中，業者申請客機只載貨案件，已約1,800架次，其中國籍航空占85%，今（17）日並已核准長榮航空所提的客艙載貨申請案。

民航局副局長方志文表示，因疫情延燒全球，國際航線客運量較去年同期已大幅縮減99%，國內也銳減七成，在客運市場急速萎縮下，貨運需求則日益旺盛，為協助業者擴增貨運運能，民航局自上月28日起加速核准業者申請客機不載客、僅腹艙載貨，已有19家業者提出申請，5月底前約執飛1,800架次，其中，國籍業者約佔85％。

依規定，因沒有載客，國籍航班即無須調派空服員值勤。

方志文表示，為進一步在疫情期間，協助業者提升貨運運能，民航局上週開始受理業者申請客艙載貨，目前僅長榮提出申請，並於今日同意客艙載貨飛行。

據了解，華航、華信雖未提出客艙載貨業務申請，但已向民航局詢問相關規定。

民航局指出，由於各家業者機型不同，且使用客艙載貨的座椅位置搭配及包裝貨網規劃不同，所以必須與申請業者分別討論貨物在客艙內裝置固定以及檢查程序相關作法與機上作業人力標準程序。已有國籍業者向民航局提出申請，民航局本週完成實地驗證後已經核准。

另外，民航局開放航空公司、地勤、空廚等業者，申請可運用的貸款與利息補貼額度約500億元，目前包括華航、長榮、立榮、華信、台灣虎航和星宇航空，以及其他業者共11家公司提出貸款需求，合計495億元。

民航局強調，航空為台灣對外重要窗口，政府會努力透過各項紓困措施減輕業者所受衝擊，帶動產業復甦，以讓航空從業人員安心工作。未來也將持續密切關注瞭解航空業者狀況，積極輔導業者提出申請案件，並視疫情發展滾動檢討相關紓困措施，讓台灣空運產業永續發展。

民航局 長榮航空 疫情

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