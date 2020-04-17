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國際期刊指台灣防疫成績不如陸 陳時中嚇一跳

臺大管碩、法律學分班招生中，現在報名享優惠

文 / 臺灣大學進修推廣學院 提供

圖／臺灣大學進修推廣學院 提供
圖／臺灣大學進修推廣學院 提供

職場上，唯有不停進修才能保持不敗地位，同時增加自己對企業的價值，人生的目標！臺大學分班程招生中，您絕不能再錯過！

「管理碩士學分班」課程規劃從管理公司的哲學到實務經營的策略，由臺大EMBA師資親授，透過24學分完整學習管理知識，內容深入淺出、務實、精要而不繁瑣，讓所學能馬上銜接職場，而非單純理論教學。該班程5月31日前報名享最佳優惠。7月2日課程說明會同步報名中，歡迎參加瞭解更多資訊。

「法律學分班」結合臺大法律學院頂尖師資，在這法治的時代以時事、案件分析等方式探討法條概念，讓沒有法律背景者亦能理解法學之精神與脈絡，並將課堂上所學的法律知識應用處理工作及日常生活面臨的問題。該班程於5月29日舉辦課程說明會，且於6月4日前報名可享優惠。

臺大進修推廣學院表示，開辦課程除了有優良的師資外，更考量學習者可以選擇最適合自己的學習方式上課，「管理碩士學分班」可選擇實體課或網路課；「法律學分班」可選擇平日班或週末班，以達到最佳的學習成果。

臺大《管理碩士學分班》、《法律學分班》早鳥優惠中！若想瞭解課程相關資訊亦可報名課程說明會。詳情請上《臺大推廣教育網》查詢或電話洽詢(02)2362-0502。

「管理碩士學分班」
「法律學分班」

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