脫離盤整 北市房價站穩5字頭連五漲
台北市地政局發布最新住宅價格指數，去年12月均價每坪52.5萬元，連續五個月上漲，並創四年多來新高。
台北市地政局根據實價登錄資料，每月統計發布住宅價格指數。統計顯示，自2018年5月，北市房價重回5字頭之後，已連續20個月站穩5字頭，房市明顯脫離盤整格局，趨勢轉為穩定上揚。
台灣房屋智庫經理陳炳辰表示，受台商回流、肥咖條款影響，2018年起，全台房價最貴的台北市，成為高端資產族群心頭好，高價豪宅頻傳交易，帶動整體房價走揚，加上房市逐年走出盤整，屋主與建商在價格不再下修，房價因此一路攀升。
觀察近五個月北市房價漲勢，大樓和公寓都表現強勁，大樓方面，去年7月均價一坪57.7萬，12月已漲至59.9萬，一坪上漲逾2萬元，距離60萬大關僅一步之遙。
公寓表現也佳，去年9月一坪42.6萬，12月來到一坪44.7萬元，每坪上漲2.1萬，漲幅近5%。
陳炳辰分析，台北房市以大樓產品為主流，雖然房價較高，但有管理、電梯，生活較方便，仍受民眾青睞 。買氣聚集下，推升價格也屬合理。
公寓則以坪數實在，使用空間大，價格相對低，吸引買氣。先前都更議題退燒，公寓買氣一度降溫，降格也下滑，但由於北市大樓房價實在很高，預算有限，想住在台北，還是會選擇公寓。
以交易量體大的內湖區為例，實價交易資料公寓交易占比就多達三到四成，士林區去年12月共交易登錄69件，其中32件為公寓，近占近五成。
北市小宅近期房價表現相對弱勢，最新實價均價每坪61萬， 連四個月下滑，已跌破去年全年均價。陳炳辰分析，小宅現在主要買盤是低預算首購族，與投資族群為主的小宅產品不同，北市首購族群本就不多，貸款也不容易，在投資客沒有大幅回流前，不容易回到過去榮景。
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