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生活百貨龍頭加入集點換購熱戰 寶雅迎擊全聯、小七

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
本土生活百貨龍頭寶雅，繼去年5月首度加入戰局，推出集點換購活動，帶動同店銷售成長2%至3%，今年趁勝追擊，再推新一檔的獨家集點優惠活動，此次合作換購的品牌是德國人氣鍋具vivo，且1折起即可換購。 圖／寶雅提供
本土生活百貨龍頭寶雅，繼去年5月首度加入戰局，推出集點換購活動，帶動同店銷售成長2%至3%，今年趁勝追擊，再推新一檔的獨家集點優惠活動，此次合作換購的品牌是德國人氣鍋具vivo，且1折起即可換購。 圖／寶雅提供

近年來，超市、超商的「印花集點換購活動」戰況日趨白熱化，本土生活百貨龍頭寶雅，繼去年5月首度加入戰局，推出集點換購活動，帶動同店銷售成長2~3%，今年趁勝追擊，再推新一檔的獨家集點優惠活動，此次合作換購的品牌是德國人氣鍋具vivo，且1折起即可換購。

寶雅表示，疫情當前讓全台民眾居家時間大幅延長，同時在家自主烹調的風氣也逐漸盛行，同時觀察發現，「家品」成為消費者瘋迷的集點商品首選。因此，這次攜手德國人氣品牌vivo，希望為集點活動帶來新一波風潮。

寶雅指出，此次換購商品共有7種不同品項的頂級家品，包含：黑琺瑯鑄鐵鍋、雙色琺瑯派對鍋、真空保溫壺及保溫瓶等款式，整體採用消光質感打造，訴求耐用又易清理，並充滿設計感。

寶雅指出，今年再次舉辦集點換購活動，攜手德國鍋具品牌vivo，自即日起在寶雅消費滿150元可獲贈1點，集滿指定印花數即可以118元至1,098元換購。

此外，這次寶雅還特別針對會員獨家加碼，凡以寶雅或寶家會員以印花換購商品就有機會將價值萬元的Rimowa行李箱一起帶回家，另外還有針對指定品牌有印花加碼送。

寶雅 德國 vivo

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