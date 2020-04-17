品牌大觀／虛實整合 網民變顧客

疫情當頭，世界上的許多國家都有健身、美體、瑜珈教練線上免費授課幫民眾抗疫的新聞報導。這些教練並非只是佛心的義務貢獻，在染疫風險下，健身房原本就門可羅雀，實施禁足令或封城國家，健身中心更是根本禁止開門，因此教練們本來就無法上班賺錢。但是部分教練能夠轉換思考，透過網路教導大家健身，他們或是無私奉獻不多想，或是清楚知道把這段期間轉化為累積知名度的舞台，實質上對於未來的職業生涯都是有很大的加分作用。

潘若迪老師的健身專業性自不容置疑，但由於其媒體曝光度不僅讓他增加了其他收入（通告費），同時提升了自己在本業上的吸引力，粉絲聞風而來，大家都想參加明星教練的課程，跟名人擁有某種關係。上節目的機會是很稀少的，但YOUTUBE讓人人都可以擁有一個微型電視台，不用人脈也可以自製節目上傳「播出」。

當然，先行者才可以吸引媒體報導與網民的目光，具有實力與「網感」的人才能夠成為成功的youtuber，但是健身教練拍健身影片，並不是要轉行當youtuber，而是作為一種自我推銷的管道，累積未來的顧客量。品牌企業也認同微網紅的廣告效果，而如果你是個體工作者，訂閱者只要少量轉化成實體顧客，就會帶來可觀的收入。

除了健身教練、瑜珈老師之外，當然繪畫老師、音樂老師等等許多產業與職業都可以加入這樣的作法，透過虛擬管道將網民開發成未來的實體消費者，以期在疫情消退時，自己的生意與收入可以高高的V型反彈。

（作者是國立台中教育大學師資培育暨就業輔導處助理教授）