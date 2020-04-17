聽新聞
test
0:00 / 0:00
品牌大觀／虛實整合 網民變顧客
疫情當頭，世界上的許多國家都有健身、美體、瑜珈教練線上免費授課幫民眾抗疫的新聞報導。這些教練並非只是佛心的義務貢獻，在染疫風險下，健身房原本就門可羅雀，實施禁足令或封城國家，健身中心更是根本禁止開門，因此教練們本來就無法上班賺錢。但是部分教練能夠轉換思考，透過網路教導大家健身，他們或是無私奉獻不多想，或是清楚知道把這段期間轉化為累積知名度的舞台，實質上對於未來的職業生涯都是有很大的加分作用。
潘若迪老師的健身專業性自不容置疑，但由於其媒體曝光度不僅讓他增加了其他收入（通告費），同時提升了自己在本業上的吸引力，粉絲聞風而來，大家都想參加明星教練的課程，跟名人擁有某種關係。上節目的機會是很稀少的，但YOUTUBE讓人人都可以擁有一個微型電視台，不用人脈也可以自製節目上傳「播出」。
當然，先行者才可以吸引媒體報導與網民的目光，具有實力與「網感」的人才能夠成為成功的youtuber，但是健身教練拍健身影片，並不是要轉行當youtuber，而是作為一種自我推銷的管道，累積未來的顧客量。品牌企業也認同微網紅的廣告效果，而如果你是個體工作者，訂閱者只要少量轉化成實體顧客，就會帶來可觀的收入。
除了健身教練、瑜珈老師之外，當然繪畫老師、音樂老師等等許多產業與職業都可以加入這樣的作法，透過虛擬管道將網民開發成未來的實體消費者，以期在疫情消退時，自己的生意與收入可以高高的V型反彈。
（作者是國立台中教育大學師資培育暨就業輔導處助理教授）
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言