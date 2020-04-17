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會計師看時事／零售業4C 提升決戰力

經濟日報 / 辜卓洋

自去年底開始，新冠肺炎（COVID- 19）無疑是一個對全人類影響最甚、最令人措手不及的災難。疫情的發展、政府的防疫措施，不同程度的改變或限制了日常及商業活動。隨著這波嚴峻疫情，因大眾消費者活動受限而第一線面臨衝擊的，莫過於零售業者。

面對疫情影響程度與緩解時間的不確定性，企業的危機反應能力與速度，不但考驗眼前企業的存亡，也會決定其未來的發展。我們用四個「C」來簡要說明零售企業在嚴峻疫情下應該具備的決戰力：

一、高度連結（Connected）：不論在需求面（客戶）或是在供給面（供應商），企業都必須致力於保持高度連結。以需求面來說，連結的產生，不只是過去狹義的產品及服務資訊的提供，還要更頻繁的檢視並瞭解客戶的需求，在客戶需要的時間、要求的方式、提供需要的產品與服務。即便產品不以民生日用為主的企業，仍須思考消費者的安全（實體購物環境的維護與保持）、便利（線上購物或是線上線下渠道整合），與需求（以協助消費者抗疫的實用性來思考調整產品品項供應，例如在食品類強調健康補給、方便保存，衣著類強調抗菌、耐洗、或一次使用等特性商品）來因應調整。

以供給面來說，與供應商保持聯繫，瞭解其生產及供貨的狀況。確保疫情期間重點產品品項的供貨，與主要及預備來源供應商做密集的確認與溝通，並且因應疫情結束後的需求反彈，針對預算做出密集討論及修正各種情境、時間（疫情結束時間點）影響下的預測。

二、保持競爭力（Competitive）：隨著疫情發展的程度及地域性的差別，實體店鋪消費與線上購物的比例、以及區域間店鋪的營運活動必定會跟著產生差異。在資源靈活運用以及成本管理的角度上，零售企業不但需要清楚瞭解這些差異，也要快速做出因應的決策。

這意味著人力資源運用的彈性，如實體店鋪跨店別人員數量的調節、正職／約聘的人員利用比例，跨部門／能力的人力資源調配與訓練等，及營運作業的彈性，包括營業時間的調整、客服及物流的人力調增。企業應當提高檢討及反應頻率，做出企業資源的有效調整，保持企業的競爭力。

三、高度監控（Control）：上述的反應能力的實踐程度，取決於對清楚、全面、及時的資訊的掌控。片面化的（人力／銷售／財務政策沒有連結）及制式化的（戰時與平時都一樣的管理頻率及管理分析面向）管理都不能讓企業及時發現問題來因應。

因此，與商業目的高度連結的績效衡量指標訂定、蒐集、分析，與疫情高度相關的績效指標的定義與戰情掌握，是決定企業決策、整合各功能別資源及能力及反應速度的重要關鍵。

四、具社會意識（Conscious）：不論是以與消費者產生情感連結、疫情期間人力資源運用、或是提升員工企業向心力的角度來說，都沒有比疫情嚴峻的時期更應該實踐企業社會責任。

舉凡確保防疫相關物資的供貨、調整價格、協助社區防疫工作、或是提供實體環境作協助防疫相關工作的推展等，企業應當衡量自身的能力，考慮承擔暫時成本，利用企業的資源，消極意義可以提升企業形象，積極意義上賦予企業發展的願景，在永續發展上建立更崇高的價值。

（作者是勤業眾信管理顧問股份有限公司副總經理）

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