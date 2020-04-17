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名人書房／陳佩君…定心、自省 管理二要訣

經濟日報 / 葉子菁
兆豐證券董事長陳佩君閱讀遠流譯版的《沉思錄》（Meditations），讓她對於人生哲學上有重要的兩大啟發，那就是凡事「心要定」、和要時常「反躬自省」。 兆豐證／提供
兆豐證券董事長陳佩君閱讀遠流譯版的《沉思錄》（Meditations），讓她對於人生哲學上有重要的兩大啟發，那就是凡事「心要定」、和要時常「反躬自省」。 兆豐證／提供

兆豐證券董事長陳佩君閱讀遠流譯版的《沉思錄》（Meditations），讓她對於人生哲學上有重要的兩大啟發，那就是凡事「心要定」、和要時常「反躬自省」。

她不僅將其運用在人際關係間，也運用在經營管理哲學上，使她帶領兆豐證券近年在營運績效上繳出亮眼成績，也成為主管機關各項評鑑與競賽中證券商的常勝軍。

從容應對各種挑戰

《沉思錄》是馬可斯．奧理略．安東尼努斯在位期間所親筆撰寫的私人日記，奧理略素有哲學家皇帝美譽，是古羅馬帝國五賢帝之一。但他執政時內憂外患不斷，面對動盪的時局，他仍盡力維持羅馬帝國的和平繁榮，全書便集其畢生哲思之大成，記錄了他對人生最真實、深刻的思考。

該書分為12卷，並名列美國前總統柯林頓的最愛書單，也是Google、Tesla等矽谷企業一致奉行的人生哲學。

書中提到，許多人生難題是亙古不變的，每個人都會遇到壞事、受到傷害，因此心生怨恨、痛苦與恐懼。然而，愈是想要去對抗問題，就愈難從痛苦中脫身。

不過，「心」是每個人最強大的武器，儘管我們無法控制外在的事物，不過能夠控制自己的心靈。只要善加磨練自己的智慧，不輕易迷失，心靈就會成為我們最強大的武器，幫助我們從容應對生命中的各種挑戰。

陳佩君說，她非常認同上述的論點，尤其身處在瞬息萬變的金融產業，「把心定下來」更顯得重要。若心不定，遇到挑戰或者變動的時候，所做的決策很容易受到影響或導致偏頗。若心不定，人與人之間的互動、和下屬之間的溝通也容易變得焦躁，使得問題無法有效率的解決。

陳佩君八年前進入兆豐證券擔任總稽核，2016年在中投與兆豐金控的BVI事件風波下接下總經理職務，2018年底再升任為董事長。

她坦言，當年因角色一下從後勤單位轉換到業務導向的第一線，花了不少時間適應，不過因為「心定」，讓她很快地訂定出自己經營管理方向，「知人善任、給予信任、賞罰分明」就是她的最大特色，而成效也在展現在近年兆豐證的表現上。

陳佩君因過往總稽核經驗，因此對各部門主管有一定的熟悉程度，當年她新官上任，在沒有任何人事上的包袱下，對內部業務及人員進行整合、協調，甚至汰換未能達標的主管。

而只要部門主管特質符合該業務需求、對工作盡職、努力不懈，陳佩君也會百分之百信任他，給主管充分的空間去發揮；如果業績達標，更不吝嗇的給出讓員工有感的獎金。

消除主觀集思廣益

書中第12卷的主題為「時時自我觀察，反躬內省」，也是讓陳佩君最為印象深刻、謹記在心的章節。裡面有段話提到，「一切都是你的主觀念頭，念頭是由你控制的。你願意的話，就消除你的念頭吧，好比水手駕船拐過岬角，立刻就能獲得安寧，進入風平浪靜的港灣。」

她說自己個性比較急，有時候反而容易造成同仁太大壓力，現在會試著把步調放慢，遇到事情、狀況時，也會多聽從同仁或旁人的建議，時常提醒自己不要被職位給蒙蔽。

陳佩君說，雖然此書每卷之間不具有連貫性，也不是非常具有條理性，不過也因如此，很適合將此書隨時帶在身上，稍有閒暇時間時便可拿出來翻閱。

儘管有少部分涉及宗教，但仍可從書中很多論述，對於人在個性上的弱點獲得很大的啟發、摒除雜念，也可以體悟到為什麼該書被許多名人、企業奉為圭臬，因為處理事情的原則、原理及態度大多是萬變不離其中。

兆豐金控 羅馬 證券商

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